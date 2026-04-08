Kaća Grujić progovorila o sukobu sa Mirkom Vasiljević: Grad brujao o situaciji sa rođendana, sad se sve otkrilo

Katarina Grujić dotakla se aktuelnih tema i priča da je u svađi sa Mirkom.

Izvor: Instagram/katarinagrujic.doll/screenshot

Pjevačica Katarina Grujić već neko vrijeme vrijedno radi na novom albumu, a nedavno je, tokom snimanja spota, progovorila o svojoj karijeri, ulaganju, ali i štednji za ćerkino školovanje.

- Meni nikada niko pjesmu nije platio, niti spotove. Sve ulažem sama, a muž me je pitao i molio da me podrži. Ulažem i u pjesme, i spotove, ali i u izgled. Mislim da novac koji ulažem mora da mi se vrati, jer dosta radim i nastupam svakog vikenda - izjavila je Katarina, dodajući da uskoro planira i gala proslavu rođendana.

Pjevačica se osvrnula i na kritike da godinama nije imala hit pjesmu.

- Ne pevam "tralala" pjesme i ne snimam komercijalne hitove mjesec dana. Imam mnogo kvalitetnih pjesama, ali možda nedovoljno ulažem u marketing. Kada nisam plaćala promociju, imala sam po 40 miliona pregleda na pjesmama. Sada mi ne pada na pamet da trošim 5 do 10.000 eura kao neki drugi - objasnila je ona.

Katarina je progovorila i o odnosu sa Mirkom Vasiljević, demantujući glasine o navodnom lošem odnosu i sukobu.

Izvor: Instagram / katarinagrujic.doll

Podsjetimo, priče da pjevačica i glumica nisu u dobrim odnosima potekle su nakon njihovog susreta na proslavi rođendana djeteta zajedničkog prijatelja. Kako je pisao Scandal, njih dvije tokom čitave proslave nisu progovorile ni reijč, iako su sjedele jedna do druge.

U jednom trenutku Katarinin muž Marko Gobeljić prišao je Mirki, koja je sjedjela sama, i javio joj se. Mirka mu je na to navodno odgovorila: "Ni ja se meni ne bih javila na vašem mjestu." Sve se to dešavalo malo nakon skandala sa Vujadinom.