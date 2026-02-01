logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kaća Grujić javno ponizila Desingericu: Bukti rat, on joj rekao da bude stjuardesa, a pJevačica zapjenila

Kaća Grujić javno ponizila Desingericu: Bukti rat, on joj rekao da bude stjuardesa, a pJevačica zapjenila

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Katarina Grujić odgovorila je na prozivke Dragomira Despića Desingerice.

Kaća Grujić javno ponizila Desingericu: Bukti rat, on joj rekao da bude stjuardesa, a pJevačica zapj Izvor: MONDO

Pjevačica Katarina Grujić odgovorila je na prozivke Dragomira Despića Desingerice, koji je izjavio da bi trebalo da bude stjuardesa.

Usnimili smo pjevačicu po sletanju u Beograd. Ona nije krila da žuri po svoju ćerku, ali je izdvojila vrijeme da se osvrne na oštre komentare Despića.

„Ne komentarišem ljude bez kredibiliteta, autoriteta ni zanimanja. Apsolutno nije bitno šta je rečeno, već ko je rekao“, rekla je pjevačica.

Katarina je na aerodrom stigla u svom prepoznatljivom stilu, u crnom kožnom mantilu koji je istakao njenu vitku liniju.

Podsjetimo, Dragomir Despić bez dlake na jeziku je govorio o Katarini:

„Pa dobro, bajo, al’ se ona tu ništa i ne pita, razumeš? To je kao kad bi ovaj čika sad rekao, ništa...“, pokazujući na slučajnog prolaznika, pa je nastavio: „Rekla, i prošlo. Težinu ima kad ja kažem.“

Kada su ga novinari podsjetili da je Kaća ipak duže na estradi od njega, imao je spreman odgovor:

„Deset godina duže i ništa ne napraviš... krv ti je*em! To je malo problem, onda treba da se baviš drugim poslom, radiš to toliko dugo, a ne napraviš ništa.“

Možda ce vas zanimati

Tagovi

pjevačica Katarina Grujić Dragomir Despić desingerica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ