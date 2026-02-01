Kaća Grujić javno ponizila Desingericu: Bukti rat, on joj rekao da bude stjuardesa, a pJevačica zapjenila

Katarina Grujić odgovorila je na prozivke Dragomira Despića Desingerice.

Izvor: MONDO

Pjevačica Katarina Grujić odgovorila je na prozivke Dragomira Despića Desingerice, koji je izjavio da bi trebalo da bude stjuardesa.

Usnimili smo pjevačicu po sletanju u Beograd. Ona nije krila da žuri po svoju ćerku, ali je izdvojila vrijeme da se osvrne na oštre komentare Despića.

„Ne komentarišem ljude bez kredibiliteta, autoriteta ni zanimanja. Apsolutno nije bitno šta je rečeno, već ko je rekao“, rekla je pjevačica.

Katarina je na aerodrom stigla u svom prepoznatljivom stilu, u crnom kožnom mantilu koji je istakao njenu vitku liniju.

Podsjetimo, Dragomir Despić bez dlake na jeziku je govorio o Katarini:

„Pa dobro, bajo, al’ se ona tu ništa i ne pita, razumeš? To je kao kad bi ovaj čika sad rekao, ništa...“, pokazujući na slučajnog prolaznika, pa je nastavio: „Rekla, i prošlo. Težinu ima kad ja kažem.“

Kada su ga novinari podsjetili da je Kaća ipak duže na estradi od njega, imao je spreman odgovor:

„Deset godina duže i ništa ne napraviš... krv ti je*em! To je malo problem, onda treba da se baviš drugim poslom, radiš to toliko dugo, a ne napraviš ništa.“