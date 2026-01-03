logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ne postoje riječi kojima bih opisala": Još jedna folkerka otkazala nastup, otkrila i šta se desilo

"Ne postoje riječi kojima bih opisala": Još jedna folkerka otkazala nastup, otkrila i šta se desilo

Autor Đorđe Milošević
0

Kaća je istakla da je odlaganje bilo neizbježno i izvinila se svima.

"Ne postoje riječi kojima bih opisala": Još jedna folkerka otkazala nastup, otkrila i šta se desilo Izvor: Hype Tv printscreen

Pjevačica Katarina Grujić večeras je imala zakazan nastup u jednom klubu u Ulcinju, ali je zbog zdravstvenih razloga bila primorana da ga otkaže. Kako je navela, ne osjeća se dobro i nije spremna da u takvom stanju izađe na binu i nastupa pred publikom.

Katarina Grujić je o svojoj odluci obavijestila javnost putem Instagrama, gdje se svima koji su planirali da se večeras provedu uz njene pjesme iskreno izvinila i poručila da će druženje i žurka biti organizovani nekom drugom prilikom.

"Dragi moji, ne postoje riječi kojima bih izrazila tugu zbog toga što se večeras nećemo družiti u Ulcinju. I pored moje ogromne želje i borbe da pobedim virus, nažalost, u tome nisam uspjela ni sa terapijama ni sa infuzijama", napisala je ona i dodala:

"Nadam se da me razumijete i da mi ništa ne zamjerate, a ja vam obećavam da ćemo 4. aprila nadoknaditi propušteno, još boljom žurkom do duboko u noć. Jedva čekam! Čuvajte svoje zdravlje, budite dobro i srećni vam praznici", navela je Katarina Grujić na Instagramu.

Tagovi

Katarina Grujić nastup otkazivanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ