Brena krije prava imena sinova: Ne zovu se Stefan i Viktor, evo šta piše u zvaničnim dokumentima

Sinovi Lepe Brene i Bobe Živojinovića - Stefan i Viktor, zapravo imaju još po jedno ime

Iako su javnosti poznati samo kao Stefan i Viktor, sinovi Lepe Brene i nekadašnjeg tenisera Bobe Živojinovića u zvaničnim dokumentima nose i svoja puna, nešto drugačija imena.

Pošto su rođeni u Sjedinjenim Američkim Državama - Stefan u Njujorku, a Viktor u Majamiju, automatski su dobili i srednja imena, što je uobičajena praksa za američke državljane.

Zbog toga u njihovim ličnim dokumentima zapravo piše Stefan Emerald i Viktor Ernest.

Sam Stefan je jednom prilikom otkrio ovu tajnu za medije, priznavši da im ta imena stoje u dokumentima, ali je dodao da su prilično "čudna" i da zbog toga smatra da nema potrebe da ih javno eksponiraju.

