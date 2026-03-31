Brenin sin slavio rođendan, došla mu poznata hrvatska pjevačica: Među gostima i bivši muž Marije Mikić

Viktor Živojinović, mlađi sin Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića, proslavio je 28. rođendan u ponedeljak, 30. marta.

Izvor: MONDO

Proslava je organizovana u tajnosti u jednom poznatom beogradskom lokalu gdje Viktor Živojinović je okupio sebi najbliže ljude, članove porodice i prijatelje sa kojima je slavio do jutra.

Pravo iznenađenje bio je dolazak hrvatske pop zvijezde Nine Badrić, koja se u jednom trenutku latila mikrofona. Ona je zajedno sa Brenom, dok su sjedjele za stolom, otpjevala pjesmu Doris Dragović "Malo mi za sriću triba".

Izvor: Instagram printscreen / jokarica89

Inače, Nina boravi u Beogradu zbog poslovnih obaveza, a poziv da se pridruži gostima na proslavi rođendana Viktora Živojinovića rado je prihvatila.

Momenat dok sa Brenom pjeva zabilježio je Jovan Pantić, bivši suprug pjevačice Marije Mikić, koji je Viktorov dobar prijatelj.On mu je, inače, u nekoliko Instagram storija čestitao rođendan. U jednom je objavio njihovu zajedničku fotografiju i napisao "Sve znaš".

