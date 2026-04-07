Ćerka Karleuše i Duška se odlučila za promjenu? Fotka Atine (17) usijala mreže, pogledajte kako sada izgleda

Jelenu smo tada zatekli na aerodromu pri povratku iz Turske, ali nam je jedan detalj promakao.

Spekulacije na mrežama da je Atina Tošić, ćerka Jelene Karleuše i Duška Tošića, operisala nos, krenule su nakon što su korisnici društvenih mreža na snimcima sa aerodroma, na kojima je bila Jelena vraćajući se iz Turske, snimili djevojku koja je užurbano hodala iza nje, pokrivenog lica maskom, ali nalik na njenu stariju ćerku Atinu.

Jelenu tada nijesmo pitali ko joj je pravio društvo, jer smo se i sami našli na aerodromu, budući da nijesmo primijetili zakamufliranu djevojku koja je proletjela pored nas i otišla ka svom automobilu, ali to su primijetili ostali, i komentari su krenuli.

Jelena se ovim povodom nije oglašavala, kao ni Atina, međutim, sada su objavljene fotografije na njenom profilu koje su svima odmah zapale za oko.

Korisnici koji su uporedili njene fotografije prije i poslije, naročito tokom gostovanja u Amidžiju, uočili su pauzu u objavljivanju fotografija i zaključili da je Atina najvjerovatnije posjetila hirurga zajedno sa Jelenom, dok je Jelena ranije navela da je u Tursku išla zbog sebe, kako bi pregovarala o estetskim korekcijama.

Ostaje da se procijeni da li je riječ o promjeni izgleda ili samo o drugačijem uglu fotografije.

Jelena Karleuša se ranije dotakla teme estetske hirurgije među tinejdžerkama, navodeći da djevojke Atininih godina sve češće pribjegavaju takvim zahvatima.

„Drugarice u Atininom odjeljenju su već radile usta, noseve, nose mrežaste čarape, posjećuju estetske hirurge“, rekla je tada.

Dodala je i da njena ćerka nikada nije tražila takve zahvate.

„Atina nikada ništa od toga nije tražila, niti bih joj ja dala“, zaključila je Jelena.