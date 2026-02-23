logo
Prva fotka Duška Tošića sa Atinom i Nikom nakon skandala u Dubaiju: Spakovali kofere i otišli iz Srbije, evo gdje su

Autor Ana Živančević
0

Porodica Tošić uživa na odmoru u Italiji.

Prva fotka Duška Tošića sa Atinom i Nikom nakon skandala u Dubaiju Izvor: Instagram printscreen/duskotosic

Atina i Nika februarske dane provode u Italiji u koju su otputovale sa ocem Duškom Tošićem. One su, sudeći po objavama na društvenim mrežama, prvo bile u Milanu, a zatim i u Rimu.

Ćerke pjevačice Jelena Karleuša redovno dijele fotografije i snimke sa putovanja, a pratioci ne kriju oduševljenje njihovim modnim kombinacijama.

Pogledajte njihove fotografije:

Osim pojedinačnih objava, podijelile su i zajedničku fotografiju sa ocem, što je privuklo posebnu pažnju javnosti. U pitanju je njihova prva zajednička slika nakon dešavanja na Dedinju, kada je, tokom njihovog boravka u Dubaiju sa majkom, došlo do porodične drame i promjene brava na porodičnoj nekretnini.

