"Stanija i ja smo bili u odnosu godinama": Šok ispovjest Takija Marinkovića, rešio da otkrije sve o starleti

Otac Maje Marinković, Taki, otkrio je sve o poznanstvu sa Stanijom i šokirao javnost

Radomir Marinković Taki, otac Maje Marinković, koja se trenutno nalazi u rijalitiju Elita 9 sa Stanijom Dobrojević, sa kojom je žestoko zaratila, odlučio je da progovori o svom odnosu sa nekadašnjom ćerkinom bliskom prijateljicom, otkrivši da su u jednom periodu bili zajedno.

"Stanija i ja smo bili u odnosu dugi niz godina"

Na pitanje koliko je godina bio sa Stanijom, Taki je rekao:

"Znam da će ispasti veliki haos, pijana noć je bila i desilo se šta se desilo. Završili smo kako smo završili na jednoj žurci. Bili smo ja i Stanija u odnosu dugi niz godina. Družili smo se kada je dolazila u Beograd", rekao je Taki, pa se osvrnuo na Majinu novu ljubav u rijalitiju.

"Ja ljubav Majinu u rijalitiju ne podržavam, znam kakva je Maja u odnosima, mogla je da komentariše i plašim se da ovo ne pođe po zlu. To nije ljubav, to je upoznavanje. Maja ga je mjesecima odbijala i padale su riječi nedostojne televizije, nije u redu da ga Maja tretira kao psa Lea. Kap je presudila da su se oni spojili. Nemam ništa protiv njega, on me brani. Gledajući izjave šta je izjavljivao ranije... To se raščisti u dve riječi, a ne po televiziji. Vidim da je on opsjednut Majom, ali plašim se da to nije neki dogovor. Maja se nije zaljubila, ali joj paše, vidimo da je poklekla", rekao je Taki u emisiji "Premijera vikend specijal".

