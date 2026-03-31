"Hoćeš da ti pomognem da je smuvaš": Stanija urnisala bivšeg dečka i Maju Marinković

U toku emisije ''Pretres nedelje'' Stanija Dobrojević je žestoko isponižavala nekadašnju blisku prijateljicu Maju Marinković.

Starleta Stanija Dobrojević ušla je sinoć u Elitu kako bi stavila tačku na odnos sa Asminom Dudržićem i iako se prvobitno pozdravila s Majom Marinković, zamjerila joj je što je bliska s njenim bivšim vjerenikom.

Stvari su ubrzo eskalirale, a priču je pokrenuo voditelj Milan Milošević.

- Filip Đukić je rekao: ''Ne može kepec ni Maju da j*be'' - istakao je voditelj Milan Milošević.

- Zamisli kad on sanja kako bi ovdje radio, a nema priliku za to jer volontira - rekla je Maja.

- Nije to samo Filip Car, Majo, nemoj da se uvrijediš. Ljudi napolju pričaju da si svima dala, samo njemu nisi. Znaš šta mu napolju rade - rekla je Stanija.

- Razumijem razočaranje i sujetu, ali nisam ja kriva što se on zaljubio u mene - rekla je Maja.

Sjećam se kad sam pitala Asmina: ''Da li bi bio sa Majom?", a on mi kaže: ''Da stavljam gdje su Car i Bilal? Užas'', ali ja navijam i da ga Aki stavi - rekla je Stanija.

- Ti mene i dalje voliš, ali naspavaj se i onda ćemo se sutra ponižavati - rekao je Alibaba.

"Sujeta govori iz tebe"

- Izgleda da je svaka Asminova bivša luda i dalje za njim - rekla je Maja.

- Ja nisam, samo kažem kakvi su komentari napolju - rekla je Stanija.

- Mislim da si i dalje luda za njim, ovo ti je sujeta - rekla je Maja.

- Ma kakvi, lutko, evo ti ga - rekla je starleta koja se potom obratila Asminu:

- Hoćeš da ti pomognem da je smuvaš? - upitala je Stanija.

- Ne možeš ti da mu pomogneš, ovdje se ja pitam - rekla je Maja.