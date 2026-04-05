"Dobijem ospice, pa sram te bilo": Žestoki sukob Viki i Bosanca pred kamerama, on spomenuo i Tašketa

U Pinkovim zvezdama došlo je do žestokog okršaja između Viki Miljković i Dragana Stojkovića Bosanca.

Izvor: Youtube/Pinkove Zvezde

Gledaoci Pinkovih zvezda su navikli na česte nesuglasice među članovima žirija, ali su ovoga puta varnice prerasle u ozbiljan verbalni okršaj, a tema uopšte nije bila muzika.

Tokom komentarisanja nastupa kandidata Marka Ignjatovića, strasti su se uzburkale do tačke ključanja između Viki Miljković i Bosanca.

Glavni akteri ovog neočekivanog sukoba bili su Viki, koja nikada nije krila ponos zbog svog južnjačkog dijalekta, i Dragan Stojković Bosanac, koji je oštro insistirao na pravilnom, književnom izgovoru. Rasprava o akcentovanju ubrzo je prerasla u lični rat, a pale su i teške riječi o poreklu, porodici, pa čak i srpskim književnim velikanima.

Sve je počelo kada je Bosanac prekinuo koleginicu i opomenuo je zbog načina na koji govori.

- Viki polako, krenula si prema naplatnoj rampi za Niš, polako, lijepo pričaj, gleda te narod - rekao je Bosanac.

Pjevačica mu nije ostala dužna, već je odmah stala u odbranu svog rodnog kraja.

- I dolje je narod, i oni pričaju ovako kako ja pričam - rekla je Viki.

Rasprava se potom dotakla i reformatora srpskog jezika.

- Gleda te narod koji je bio blizu Vuka Karadžića - rekao je Bosanac, a Viki dodala: Kod nas je Vuk Karadžić slomio nogu.

Nakon toga, sukob je prešao na lični nivo, a Bosanac je u priču uvukao i supruga Viki Miljković, harmonikaša Tašketa.

- Tebi je Taške mnogo dobar kad može da te sluša sa takvim naglaskom. Ja sam godine izgubio učeći u školi kako se književni priča i kad tebe čujem dobijem ospice - rekao je Bosanac.

Pjevačica je ostala dosledna svom stavu, ne mareći za kritike.

- Ne treba da ispravljam, neću da ispravljam, to je veliki deo Srbije koji govori tako - navela je Miljkovićka.

Bosanac je tada kao argument potegao svoje korjene.

- Nemoj ti meni spočitavati, moj otac je iz tog dijela Srbije pa nije pričao tako, rekao je on, a Viki mu je odbrusila: Pa onda sram te bilo.

- Sram tebe bilo, moj otac je pričao književnim jezikom – rekao je Bosanac.

Miljkovićeva je na to imala spreman odgovor: Onda je on falš južnjak.

Vidno isprovociran, Bosanac je raspravu zaključio spominjanjem čuvenog pisca koji je proslavio Niš:

- Stevan Sremac je došao pa vas napravio sa njegovom slavom. Koje ti djelo znaš Stevana Sremca? - pitao je Bosanac.