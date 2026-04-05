U Pinkovim zvezdama došlo je do žestokog okršaja između Viki Miljković i Dragana Stojkovića Bosanca.
Gledaoci Pinkovih zvezda su navikli na česte nesuglasice među članovima žirija, ali su ovoga puta varnice prerasle u ozbiljan verbalni okršaj, a tema uopšte nije bila muzika.
Tokom komentarisanja nastupa kandidata Marka Ignjatovića, strasti su se uzburkale do tačke ključanja između Viki Miljković i Bosanca.
"Dobijem ospice, pa sram te bilo": Žestoki sukob Viki i Bosanca pred kamerama, on spomenuo i Tašketa
Glavni akteri ovog neočekivanog sukoba bili su Viki, koja nikada nije krila ponos zbog svog južnjačkog dijalekta, i Dragan Stojković Bosanac, koji je oštro insistirao na pravilnom, književnom izgovoru. Rasprava o akcentovanju ubrzo je prerasla u lični rat, a pale su i teške riječi o poreklu, porodici, pa čak i srpskim književnim velikanima.
Sve je počelo kada je Bosanac prekinuo koleginicu i opomenuo je zbog načina na koji govori.
- Viki polako, krenula si prema naplatnoj rampi za Niš, polako, lijepo pričaj, gleda te narod - rekao je Bosanac.
Pjevačica mu nije ostala dužna, već je odmah stala u odbranu svog rodnog kraja.
- I dolje je narod, i oni pričaju ovako kako ja pričam - rekla je Viki.
Rasprava se potom dotakla i reformatora srpskog jezika.
- Gleda te narod koji je bio blizu Vuka Karadžića - rekao je Bosanac, a Viki dodala: Kod nas je Vuk Karadžić slomio nogu.
Nakon toga, sukob je prešao na lični nivo, a Bosanac je u priču uvukao i supruga Viki Miljković, harmonikaša Tašketa.
- Tebi je Taške mnogo dobar kad može da te sluša sa takvim naglaskom. Ja sam godine izgubio učeći u školi kako se književni priča i kad tebe čujem dobijem ospice - rekao je Bosanac.
Pjevačica je ostala dosledna svom stavu, ne mareći za kritike.
- Ne treba da ispravljam, neću da ispravljam, to je veliki deo Srbije koji govori tako - navela je Miljkovićka.
Bosanac je tada kao argument potegao svoje korjene.
- Nemoj ti meni spočitavati, moj otac je iz tog dijela Srbije pa nije pričao tako, rekao je on, a Viki mu je odbrusila: Pa onda sram te bilo.
- Sram tebe bilo, moj otac je pričao književnim jezikom – rekao je Bosanac.
Miljkovićeva je na to imala spreman odgovor: Onda je on falš južnjak.
Vidno isprovociran, Bosanac je raspravu zaključio spominjanjem čuvenog pisca koji je proslavio Niš:
- Stevan Sremac je došao pa vas napravio sa njegovom slavom. Koje ti djelo znaš Stevana Sremca? - pitao je Bosanac.