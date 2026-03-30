Hitno se oglasio tim Jozinovića: Reagovali na tvrdnje takmičara "Pinkovih Zvezda" o zabrani da pjeva njegove pjesme

Takmičar "Pinkovih Zvezda" u novom krugu takmičenja predstavio se pjesmom Jakova Jozinovića "Ja volim", a nakon nastupa je tvrdio da mu je pjevač zabranio da nastup okači na Jutjub platformu. Tim povodom se oglasio menadžment Jakova Jozinovića.

Njihovo saopštenje prenosimo u cjelosti:

- Povodom netačnih informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima i na društvenim mrežama, želimo jasno istaknuti da Jakov Jozinović niti u jednom trenutku nije zabranio ni onemogućio izvođenje niti plasiranje na YouTube pjesme "Ja volim" u emisiji "Pinkove zvezde". Naprotiv, kao i svakog izvođača, Jakova veseli kada se njegove pjesme pjevaju i izvode te uvijek podržava takve izvedbe.

Žao nam je što se situacija pogrešno interpretira i predstavlja javnosti na način koji ne odgovara stvarnim činjenicama - stoji u saopštenju.