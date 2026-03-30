"Povraća mi se od njega, zarađuje na tuđoj grbači": Pjevačica urnisala Jakova Jozinovića i izgovorila sve javno

Jelena je veoma burno reagovala nakon izvođenja njegove pjesme u takmičenju.

Čini se da ne gledaju svi blagonaklono na uspjeh hrvatskog pjevača Jakova Jozinovića, a među njima je i pop zvijezda Jelena Karleuša, koja je u više navrata javno rekla svoj stav o mladom muzičaru.

Nakon što je nedavno takmičar u Pinkovim zvezdama otpjevao njegovu numeru "Ja volim", Jelena je ponovo podsjetila na njeno mišljenje, a dotakla se i pomenute pjesme.

"Prvu pjesmu si lijepo otpjevao, ali se meni povraća od nje i generalno od tog načina pjevanja i pjevača koji rade posao na tuđoj slavi i grbači. Ova pjesma je na silu "nahajpovana" i kad si krenuo rekla sam 'jao zašto tu pjesmu', ali si je lijepo otpjevao", iskrena je bila Jelena.

E kad se moram složiti sa Džej Kaj da je pesma Jakova Jozinovića na silu hajpovana i smorila više, krajnje vreme došlo#caosvima#tagzivotapic.twitter.com/2rdr1eiu2b — Nina Krunić (@nina_krunic)March 29, 2026

Jakov zabranio da se pjeva njegova pjesma?

Takmičar Pinkovih zvezda, mladi pjevač Pavle Petković, predstavio se žiriju na sceni pomenutog takmičenja sa numerom Jakova Jozinovića "Ja volim".

Međutim, čini se da je došlo do komplikacija. Kako je i sam pjevač otkrio na svom Instagramu, Jakov koji je i sam dio tima koji je pisao pjesmu, zabranili su da se ista izvodi i objavljuje na platformi Jutjub.