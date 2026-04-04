"Osuđuju nekoga ko je ostao jedino muško u porodici": Barbara Bobak nikada iskrenije o Darku Laziću nakon tragedije

Prisjetila se Darkovog brata i oštro osudila kritike na račun pjevača zbog povratka na nastupe nakon tragedija.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Barbara Bobak je za domaće medije govorila na brojne teme - od posla, privatnog života, bivšeg partnera Darka Lazića, ali i Ane Sević i njene izjave da je ona vratila Darka u život ćerke Lorene.

Ana Sević je nedavno otkrila da je Barbara zaslužna što se Darko vratio u život ćerke Lorene, a pjevačica je sad prokomentarisala izjavu svoje koleginice.

"Pa naopako da ja pričam o stvarima koje ja radim pogotovo ako su dobre. Hvala njoj što je to spomenula. Nisam ja to radila da bi neke poene skupljala niti bilo šta. Meni mene je to dete oduševilo. Ona je fenomenalna. Ona je i ona mi je onako jedna da kažem jako malo lepih uspomena na taj period cio. Ona je baš onako svijetla jedna tačka i ona je fenomenalno, prepametno, prevaspitano dijete, a za to je zasluženo niko drugi sem Ane. Tako da ovaj želim dete kao što je ona. Iskreno da nadam se da ću imati dijete kao što je ona."

Barbara je imala priliku da tokom veze sa Darkom Lazićem upozna i njegovog brata Dragana koji je nedavno poginuo, a nama je otkrila po čemu će ga pamtiti.

"Po osmjehu od uva do uva. On je baš bio kad god kad god sam ga vidjela, on je uvek bio nasmijan. Uvijek je nešto kuvao. Uvijek nešto lupetao, fore bacao, imao je specifičan humor. Pa smo se uvijek nešto zezali, podbadali smo se nas dvoje. Ovaj tako da stvarno po samo po lijepom, po pozitivi maksimalno i osmjehu."

Budući da to posao pjevača zahteva, Darko se vratio nastupima, zbog čega je doživeo osudu jer nije sačekao da prođe 40 dana, a Barbara mu je pružila podršku.

"Joj to mogu samo baš ekstremno glupi ljudi. To su ti oni ljudi što ti broje ono kad uđeš u crkvu koliko si se puta prekrstio, a kaže prosjeku na ulici m*** mislim znaš tako da to ljudi koji to komentarišu na taj način su stvarno idioti. Nemam nemam ljepšu riječ i nemam potrebe da izgovaram lepšu riječ. Stvarno su idioti. Pjevači su uvijek krivi. Šta god da se dešava, ovo je, a vi pjevate. Ovako je a vi pjevate. Znaš to je negdje postalo ono i norma. A mi radimo posao. Kao što ga svi drugi rade, kao što su svi iz tog okruženja i vi koji izvještavate i ovi koji snimaju, svi mi tako isto radimo. To što mi pjevamo ne znači da se mi uvijek veselimo. Ok, dobiješ ti neku povratnu informaciju od publike i tebi publika stvarno kada je dobra energija može i da ti popravi dan. Ali 100 puta i da nije smrt postoje neki drugi razlozi zbog kojih nama nije do života. Nije mi do pjevanja. Ali ti već toliko si izvježban. Kad ja krenem sad da pjevam nešto la la la ti nemaš pojma da l’ sam ja da l’ se ja raspadam iznutra ili znaš ili sam stvarno tako raspoložena. To je prosto znaš po mi uveseljavamo te ljude, al ne znači da se mi veselimo sa njima. Tako da ne uvijek naravno, ali nekad nekad se naravno i veseliš. Ovaj tako da pogotovo što je suludo osuđivati nekoga ko je ostao jedino muško sada sa koliko djece i žena i majka, baka. Tako da to je stvarno suludo uopšte" osuđivati.

Izvor: Blic/ MONDO