"Tragedija nema nikakve veze sa mojim i Darkovim odnosom": Pjevačica otkrila da je poznavala Lazićevog brata

Barbara se dotakla bivšeg i otkrila da ju je tragedija mnogo potresla.

Rođeni brat folk pjevača Darka Lazića, Dragan Lazić, stradao je u stravičnoj nesreće 11. marta, a vijest je duboko potresla njegove kolege i prijatelje sa estrade.

Mnogi su došli kod njega u Brestač da mu pruže podršku u ovim teškim trenucima, među njima je bila i Marina Gagić, bivša vjerenica, a sada se oglasila i Barbara Bobak.

Pjevačica je otvorila dušu i progovorila o Darku, iako je u više navrata izbjegavala da priča o njemu, sada, na pomen imena njegovog brata, Barbara nije ostala imuna.

"Poznavala sam Dragana, mnogo mi je žao što se to njemu desilo. Nema razloga da mi ne bude žao, to nema nikakve veze sa njim i našim odnosom koji je bio, to je nekako ljudski", rekla je iskreno Barbara Bobak koja je iskoristila priliku i uputila apel svim vozačima, a priznala je i kako se ona lično nosi sa strahom od vožnje.

"Put je odnio jako mnogo života, to je mnogo tužna stvar jer je to nešto na šta ne možemo da utičemo", kazala je ona.

"Uvijek postoji doza straha"

Barbara je otkrila da li ima strah od vožnje.

"Imala sam ranije neki strah, ali mene vozi moj otac, tako da nemam strah, jer je on najsigurniji vozač na svijetu. Naravno, uvijek postoji neka doza straha, treba saobraćaj shvatiti ozbiljno i treba da se mnogo više kontroliše korišćenje mobilnih telefona u saobraćaju. Više udesa se, mislim, dešava zbog korišćenja telefona", objasnila je Bobakova tokom svog gostovanja u "Premijeri, vikend specijalu", upozoravajući na katastrofalne posledice nepažnje u saobraćaju.