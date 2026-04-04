Da li Džim Keri ima klona? Oglasila se njegova bivša devojka i progovorila o teorijama zavjere

Autor Ana Živančević
Dženi Makartni tvrdi da je glumac prisustvovao dodjeli nagrada i da nema klona.

Da li Džim Keri ima klona? Oglasila se njegova bivša devojka i progovorila o teorijama zavjere

Glumica i voditeljka Jenny McCarthy stala je u odbranu bivšeg partnera, slavnog komičara Jim Carrey, nakon što su društvene mreže preplavile teorije zavjere o njegovom neprepoznatljivom izgledu.

Kontroverze su počele nakon njegovog pojavljivanja na dodjeli Cezar nagrada, gdje je glumac primio počasno priznanje, ali i izazvao lavinu komentara zbog promijenjenog izgleda.

Gostujući na događaju iHeartRadio Music Awards 2026, Mekarti je jasno odbacila spekulacije da je riječ o klonu.

„Bez ikakve sumnje, to je bio Džim Keri“, izjavila je, naglašavajući da joj izgled nije bio u fokusu.

Umjesto toga, istakla je nešto drugo.

„Izgledao je veoma srećno. To je prvo što sam primijetila. Bila sam srećna zbog njega“, kazala je.

Njen suprug Donnie Wahlberg takođe je komentarisao situaciju, ukazujući na površnost javnih reakcija.

„Ljudi su toliko opsjednuti time kako izgleda da nijesu ni primijetili koliko djeluje srećno“, rekao je.

Možda ce vas zanimati

