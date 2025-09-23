logo
Džim Keri umalo poginuo na snimanju filma "Trumanov šou": Mahao spasiocima da mu pomognu, oni mislili da glumi (Video)

Autor Dragana Tomašević
Džim Keri je otkrio da je jedva uspeo da se spasi tokom snimanja scene pri kraju filma

Džim Keri umalo poginuo na snimanju filma "Trumanov šou": Mahao spasiocima da mu pomognu, oni mislil Izvor: YouTube/Charlie Stauffer

Film "Trumanov šou" reditelja Pitera Vira, osvojio je gledaoce širom sveta. U njemu smo gledali Trumana, muškarca koji je od kolevke pred kamerama svojevrsnog rijalitija. Grad u kojem živi, supruga, prijatelji, komšije - sve je lažno, što sam slučajno otkriva i pokušava da se pobegne.

Trumana je maestralno odigrao Džim Keri, glumac koji je otkrio da je na snimanju jedne scene završio na dnu bazena i zamalo stradao. U pitanju je scena u kojoj pokušava da pobegne iz "grada" i kreće brodom ka izlazu. Reditelj naređuje da se "pusti" oluja zbog čega su talasi nemilosrdno udarali u njegov brod, a on završio u vodi.

Ronioci davljenje shvatili kao glumu

"Nosio sam vunenu odeću - veliki vuneni džemper, vunene pantalone i cipele. Imali su mlazne motore koji su duvali po meni i ogromne mašine za talase koji su stvarali olujne udare".

Opterećen mokrom vunom, počeo je da tone i diže ruku kao signal za pomoć, ali su ronioci to shvatili kao glumu, rekao je Keri za Vanity Fair.

"Nisam mogao da dođem do vazduha - davio sam se. Bio sam pod vodom na dnu bazena".

Pogledajte ovu scenu:

Trumanov šou
Izvor: YouTube/Charlie Stauffer

Sa poslednjim dahom i "poslednjim nagoveštajem svesti" nekako je uspeo, kako je rekao, da dopliva do zida na kojem je bila naslikana granica Trumanovog sveta. Držeći se ivicu, čekao je da se oluja zaustavi, a kad su ga napokon primetili, ekipa je pojurila prema njemu.

džim keri

