"To nije Džim Keri, nego dreg kraljica Aleksis": Bizarne teorije usijale mreže, glumac morao da reaguje zbog ovih slika

Džim Keri je konačno prekinuo ćutanje povodom bizarne teorije zavjere da je "kloniran"

Izvor: Laurent Vu / Sipa Press / Profimedia

Kanadsko-američki glumac Džim Keri (64) šokirao je fanove u četvrtak kada se pojavio na 51. dodjeli nagrada Cesar Awards u Parizu sa upečatljivo novim izgledom.

Nakon što su se pojavile fotografije na kojima Džim prima počasnog Cezara, internet je usijano brujao od teorija zavjere — od tvrdnji da je imao estetske zahvate, pa sve do sulude tvrdnje da je zamijenjen klonom.

Glumac se sada oglasio povodom navoda da to nije bio on na ceremoniji, a njegov predstavnik je izričito rekao za Daily Mail da je Džim lično prisustvovao događaju.

U međuvremenu su se pojavili i dodatni detalji o njegovom učešću na Cezarima — koji se često nazivaju francuskim Oskarima. Gregori Kolije, generalni delegat organizacije, izjavio je da je Džimovo pojavljivanje bilo autentično i istorijski trenutak.

Nazvavši kontroverzu "nebitnom", Gregori je rekao: "Posjeta Džima Kerija planirana je još od ljeta. Od samog početka bio je duboko dirnut pozivom Akademije".

Istakao je i da je Džim proveo osam mjeseci u razgovorima i vežbanju govora na francuskom jeziku, a za "Variety" je dodao da su ga tokom primanja nagrade podržavali članovi porodice i prijatelji — njih 12.

Ipak, bizarne teorije zavjere ne prestaju...

Među najšokantnijim tvrdnjama na društvenim mrežama bila je ona da je Džim "kloniran". Teoretičari su isticali da mu je boja očiju svjetlija nego ranije, kao i da je davao autograme desnom rukom, iako se navodno ranije pisalo da je ljevoruk.

Dodatno je zabunu izazvala dreg kraljica Aleksis Stoun, poznata po imitacijama slavnih ličnosti, prenosi "Dejli mejl".

Pogledajte neke od njih:

Britanski šminker, čije je pravo ime Eliot Renc, tokom godina je izveo mnoge slične poduhvate, uključujući i pojavljivanja na Nedelji mode prerušena u neke od najpoznatijih holivudskih zvijezda.

U objavi na Instagramu u nedelju, Aleksis je tvrdila da je prisustvovala Cezarima, podijelivši fotografiju Džima uz opis:

"Alexksis Stoun kao Džim Keri u Parizu“.

Dodala je i sliku maske za lice i vještačkih zuba, koja je, iako je djelovala kao da je generisana vještačkom inteligencijom,uspjela da zbuni imnoge poznate ličnosti.

Među onima koji su komentarisali bila je i Megan Foks, koja je napisala:

"Ne mogu da podnesem još stresa, moram da znam da li je ovo stvarno".

Uprkos spekulacijama, potvrđeno je da je u pitanju zaista bio Džim Keri.