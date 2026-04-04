"90 odsto su elitne prostitutke, prodaju tijelo da bi bile na TV-u": Ruška Jakić žestoko udarila na koleginice

Ruška Jakić je naglasila je da iza njenog uspjeha ne stoji niko, posebno ni muškarac ni političar, već lični rad i posvećenost.

Voditeljka Ruška Jakić poznata je po britkom jeziku, te je nedavno govorila i na temu današnjih voditeljki. Tada je izazvala buru reakcija kada je rekla da se većina njenih koleginica bavi elitnom prostitucijom. Ruška se tom prilikom prisjetila početaka i istakla koliko je vrijeme nekada bilo drugačije.

"Bavim se televizijom, a 90 odsto ljudi ne znam, to je u ovom poslu grozno. Kad sam prešla da radim na RTS, išla sam kod Branke Špiček, čuvene radio voditeljke, gdje smo učili kako se izgovaraju rečenice, slogovi i slova. Danas mrmljaju kad čitaju vijesti, to je nedopustivo", rekla je ona.

"Imam ja onu moju rubriku 'Da, svakako, ne, nikako' kako se oblači jer moda, ove krpice na meni su znak ko sam, šta sam i gdje sam krenula, kako ću nekome da kažem dobro jutro, dobar dan ili dobro veče. Ne možeš ti polugo, ne znaš da li imaš suknju ili nemaš, da razgovaraš sa ministrom policije, ili uopšte da se pojaviš na TV u 6 sati ujutru, a meni se sve čini da je nešto zaboravila da obuče."

"Prodaju tijelo za novac"

Ruška Jakić je istakla da danas mnoge voditeljke rade na televiziji, ali da im je, kako tvrdi, primarno zanimanje nešto drugo.

"Oko 90 odsto tih čuvenih elitnih, da ne kažem šta, šta one rade, one prodaju svoje tijelo za novac i pokušavaju da se uvale na neke televizije da budu zvijezde padalice. Što ja toliko trajem? Iza mene nikada nije stajao ni uspješan muž, ni političar, nikad nisam preko kreveta ništa, ja sam vodila ljubav samo iz ljubavi."

Tri puta se razvodila

Podsjetimo, Ruška Jakić je nedavno govorila i o razvodima.

"Ja sam u jednoj emisiji pitala: 'Zašto se žene plaše da ostanu same?'. Onda ja odgovorim, 'zato što se plaše'. Jer ti kad se plašiš, ti šalješ poruku 'ja sam uplašen'. Mene pita urednica ta, 'a je l' se ti plašiš, Ruška?'. Ja se jedino, rekoh, plašim... Svako ko je htio da me poljubi, taj htio da me ženi", rekla je ona.