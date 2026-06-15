Kako je objašnjeno u saopštenju UCG-a, državljani Crne Gore čija je dokumentacija izdata na jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori više neće biti u obavezi da sami pribavljaju i dostavljaju prevod dokumentacije.

Izvor: MONDO/Anđela Vukčević

Univerzitet Crne Gore (UCG) usvojio je izmjene i dopune Pravilnika o izjednačavanju inostrane kvalifikacije nivoa obrazovanja sa kvalifikacijom nivoa obrazovanja na Univerzitetu Crne Gore, a najznačajnija izmjena odnosi se na način dostavljanja i obrade dokumentacije u postupku priznavanja kvalifikacija, prenose Vijesti.

Kako je objašnjeno u saopštenju UCG-a, državljani Crne Gore čija je dokumentacija izdata na jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori više neće biti u obavezi da sami pribavljaju i dostavljaju prevod dokumentacije.

Za potrebe ovog postupka prevod će obezbijediti Univerzitet Crne Gore angažovanjem ovlašćenog prevodioca koji ispunjava propisane uslove. Oslobađanjem kandidata od obaveze dostavljanja prevoda takve dokumentacije dodatno se afirmišu ustavna prava građana, smanjuju administrativne prepreke i unapređuje efikasnost postupka izjednačavanja inostranih kvalifikacija, rečeno je iz UCG.

Za dokumentaciju izdatu na drugim jezicima i dalje će biti neophodno dostaviti prevod u skladu sa važećim propisima.

Iz UCG su istakli da je izmjenama jasnije uređeno pitanje nadležnosti i odgovornosti u postupku provjere znanja kandidata, odnosno sprovođenja dopunskih i diferencijalnih ispita, definisana je uloga ispitivača kao i način postupanja nakon položenih ispita, pišu Vijesti.

Poseban doprinos sistemskom uređenju postupka predstavlja uspostavljanje efikasnijeg načina vođenja evidencija. Organizacione jedinice Univerziteta obavezane su da formiraju i ažuriraju bazu podataka prevoda nastavnih planova, programa i druge relevantne dokumentacije o studijskim programima, navodi se u saopštenju.

"Ovakav pristup omogućiće da se dugoročno smanji potreba za ponovljenim prevodima, ubrza postupak i racionalizuju troškovi. Dodatno je preciziran sistem interne evidencije kroz jasno definisanje dokumentacije koja se čuva u registru, uključujući i obavještenja ispitivača o ishodu provjera znanja. Ovim izmjenama Univerzitet Crne Gore potvrđuje opredijeljenost ka razvoju procedura zasnovanih na principima Evropskog prostora visokog obrazovanja – transparentnosti, uporedivosti kvalifikacija, akademskom povjerenju i mobilnosti studenata i stručnjaka. Unaprijeđen sistem izjednačavanja inostranih kvalifikacija predstavlja važan instrument međunarodne otvorenosti Univerziteta Crne Gore, doprinosi većoj dostupnosti akademskog prostora i dodatno jača kvalitet i prepoznatljivost crnogorskog sistema visokog obrazovanja", zaključuje se u saopštenju.