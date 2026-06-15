Antalija je najnovija u nizu novih destinacija koje su direktnom avio-linijom povezane sa Aerodromom Podgorica. Saobraćaj na ovoj ruti najavljen je dva puta sedmično – nedjeljom i utorkom, a realizuje ga avio-kompanija SunExpress, saopštili su iz Aerodroma Crne Gore

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Svečanom dočeku prvih putnika prisustvovali su član Odbora direktora Aerodroma Crne Gore Nikola Bajčetić, direktor Aerodroma Podgorica Dragan Milanović i ministarka turizma Simonida Kordić, piše CdM.

Bajčetić je rekao da su Aerodromi Crne Gore uradili svoj zadatak i otvorili rutu između Podgorice i ove, svjetski popularne, all-inclusive destinacije.

“Ne manje važno, uz novu avio-liniju, naša zemlja je danas dobila i novog partnera. To je avio-kompanija SunExpress, koja je po 50 odsto, u vlasništvu Turkiš erlajnza i Lufthanze. A, kada takva avio-kompanija otvori novo tržište, to znači da su zainteresovani za dugoročnu saradnju, a ne za jednokratan sezonski izlet. Osim toga, dolazak SunExpressa je signal drugim avio-kompanijama u vezi s našim potencijalom”, izjavio je Bajčetić.

On je podsjetio da je na Aerodromu Podgorica ovoga ljeta otvoreno čak 18 novih ruta, a u Tivtu, za sada dvije, s tim što od sredine jula u našu zemlju stiže i španski nacionalni avio-prevoznik, Iberija koji otvara liniju Madrid-Tivat.

“Aerodromi, kao što vam je poznato, rade u otežanim uslovima. Dok čekamo odluku o koncesiji, sav posao počiva na entuzijazmu zaposlenih kojima i danas zahvaljujem na posvećenosti, a o kolikim dometima je riječ najbolje je nedavno pokazalo nesmetano opsluživanje aviona i putnika najviših evropskih državnika i u Tivtu i u Podgorici, uz sav redovan komercijalni saobraćaj”, naglasio je Bajčetić.

Kordić je ocijenila da je otvaranje još jedne nove rute pokazatelj da Crna Gora postaje sve vidljivija na mapi evropskog i svjetskog avio-saobraćaja.

“Danas ne govorimo samo o novoj avio-liniji. Govorimo o novim mogućnostima za razvoj turizma, privrede i ukupne povezanosti Crne Gore sa ključnim emitivnim tržištima. Avio-dostupnost je jedan od osnovnih preduslova turističkog uspjeha. Bez kvalitetne povezanosti nema ni održivog rasta turizma. Upravo zato smo snažno fokusirani na širenje mreže avio-linija i dovođenje novih prevoznika. Rezultati jasno potvrđuju da je to ispravan put”, istakla je Kordić.

Kako je istakla, ovo je ujedno još jedna potvrda izuzetno uspješne avio-sezone.

“Podsjetiću da je Wizz Air, koji je ove godine otvorio bazu na Aerodromu Podgorica, pokrenuo čak sedamnaest novih linija prema brojnim evropskim destinacijama. Sa današnjim letom za Antaliju, dolazimo do ukupno 18 novih ruta samo u jednoj sezoni sa Aerodroma Podgorica, što predstavlja rezultat bez presedana u istoriji crnogorskog civilnog vazduhoplovstva”, napomenula je ona.

Kako se navodi u saopštenju, Aerodromi Crne Gore su od početka godine do kraja maja opslužili više od 890 hiljada putnika, što predstavlja rast od oko osam procenata u odnosu na rekordnu 2025. godinu.

“To je najbolji pokazatelj da ulaganje u avio-dostupnost donosi rezultate i da se krećemo u dobrom pravcu. Zato želim da zahvalim kompaniji SunExpress na ukazanom povjerenju, Aerodromima Crne Gore na predanom radu, kao i svim partnerima koji doprinose jačanju našeg turizma”, zaključila je Kordić, javlja CdM.