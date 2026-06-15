Potresna objava Mandine udovice 10 godina nakon njegove smrti: "Šmeksi, i dalje sam zaljubljena u tebe"

Danas se navršava 10 godina od smrti jednog od najvoljenijih glumaca sa naših prostora, Milorada Mandića Mande, a tim povodom se na društvenim mrežama oglasila njegova supruga Anja Mandić.

Izvor: Instagram printscreen/ anjuta_mandic

Mandina udovica, Anja Mandić, je na Instagramu podijelila dvije fotografije svog supruga uz emotivnu poruku koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

"Šmeksi, prošlo je tačno deset godina od tvog preranog odlaska. I dalje smo zaljubiška u tebe. I kao što bi rekla Teodora Mandić: 'Sanjamo lijepe snove.' Čuvamo se i volimo. Bio bi ponosan. Ljubav je kao život, samo duža", napisala je glumica.

I Radoš Bajić se oglasio emotivnom porukom.

"Prošla je decenija otkako nas je 16. juna 2016. godine, prerano napustio jedan od najtalentovanijih srpskih glumaca, nenadmašni Milašin iz TV serije 'Selo gori', veliki humanista, moj prijatelj i brat Milorad Mandić Manda. Fotografije blijede, ali ranjivo sjećanje i dalje boli, kao da je juče zauvijek otišao sa one strane duge. Poslednjih deset godina njegovog života bili smo Radašin i Milašin - i nismo se razdvajali. Imao sam priliku da spoznam koliko je bio veliki, jedinstven, veličanstven - kao umjetnik i kao čovjek."

"U rijetkim trenucima dokolice, baš kao na ovoj fotografiji, uvijek nam je osmijeh bio na licu. Za šta je on zaslužan. Vjerujem da tamo u vječnosti zasmijava sve one, takođe prerano i nepravedno otišle kolege iz Petlovca: Gagu, Đodu, Mirka, Gorana, Feđu, Momira, Miliju, Radu Đuričin - koji nas čekaju da im se pridružimo. Svako onda kad mu dođe red i kad Svevišnji odluči. Neka ti je večna slava i veliko hvala dragi Mana", napisao je Radoš Bajić.

Podsjetimo, Milorad Mandić Manda preminuo je na sceni tokom predstave u 55. godini. O strašnom gubitku govorila je njegova koleginica Sloboda Mićalović, koja se nalazila u pozorištu kada je glumac pao pred njenim očima.