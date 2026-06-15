Velika Britanija zabranjuje društvene mreže za djecu mlađu od 16 godina, najavio je premijer Kir Starmer, ističući važnost bezbijednosti djece.

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Velika Britanija zabranjuje društvene mreže za svu djecu mlađu od 16 godina, saopštio je jutros premijer Kir Starmer.

Djeca mlađa od 16 godina neće moći da pristupe nizu platformi društvenih medija u Ujedinjenom Kraljevstvu. U očekivanoj najavi, premijer UK Kir Starmer poručio je da će uzvratiti udarac ako tehnološke kompanije pruže otpor.

Izjavio je da "nije spreman da pravi kompromise kada je riječ o bezbijednosti i sreći naše djece", piše Euronews.com.

Ovom zabranom se Ujedinjeno Kraljevstvo pridružuje rastućem globalnom pokretu za pooštravanje onlajn bezbijednosti djece. Australija, Kanada, Brazil i Indonezija već su uvele zakone ili najavile starosna ograničenja i uslove za pristup djece društvenim mrežama.

Druge zemlje, poput Španije, Danske i Južne Koreje, još uvijek proučavaju ili razvijaju slične zakone. Francuska vodi debatu o tome da li da zabrani sve društvene mreže za tinejdžere ili da cilja specifične platforme.

Starmer, koji se suočava sa pritiskom članova sopstvene stranke da podnese ostavku zbog, kako navode, lošeg vođstva, najavio je mjeru koju naziva "vodećom u svijetu" za zaštitu djece. Nagovestio je da će ova mjera biti restriktivnija od zabrane u australijskom stilu za djecu mlađu od 16 godina.

90% ispitanika u istraživanju podržava zabranu

Vlada je pozvala kompanije da preduzmu "razumne korake" kako bi spriječile djecu da koriste društvene mreže, koristeći tehnologije za provjeru starosne dobi. Prije prijavljivanja na naloge na društvenim mrežama, mogli bi se koristiti prepoznavanje lica ili glasa, zvanična lična dokumenta ili zaštita putem „projcene starosne dobi“.

Starmer je rekao da će Ujedinjeno Kraljevstvo ići dalje od Australije, što uključuje i "policijski čas" na mrežama za starije tinejdžere i restrikcije za AI četbotove.

Odluka je uslijedila nakon perioda javne rasprave tokom kojeg je vlada dobila 116.000 odgovora od roditelja, tehnološke industrije i djece.

Istraživanje je pokazalo da 90% roditelja želi zabranu za mlađe od 16 godina, uključujući i same mlade, izjavila je ministarka kulture Liza Nandi, dodajući da bi zabrana trebalo da bude dio širih mjera.

Australijska zabrana koja predvodi svijet

Svim osobama mlađim od 16 godina u Australiji zabranjeno je korišćenje društvenih mreža od decembra. Djeci nije dozvoljeno da koriste platforme kao što su TikTok, X, Instagram, Fejsbuk, Jutjub i Snepčet niti da otvaraju nove naloge.

Australija je postala prva zemlja na svijetu koja je ovo uradila.

Djeca i roditelji nisu oni koji snose odgovornost kada se pravila prekrše. Umjesto toga, kompanijama društvenih medija prijete kazne do 49,5 miliona australijskih dolara (30,2 miliona eura) za ozbiljne ili ponovljene prekršaje.

Pored toga što izaziva nove tenzije sa SAD, ova zabrana u UK mogla bi navesti djecu da koriste zaobilazne puteve (tzv. "sporedna vrata") umjesto zvaničnih sajtova.

"Postoji stvaran rizik da će ovo odvesti neke korisnike na još gora mjesta, a kontrolisanje samih uređaja je tehnički gotovo nemoguće“, rekao je Džon Krokroft, profesor komunikacionih sistema na Univerzitetu u Kembridžu.

"Kontrola platformi je daleko lakša, samo kada bi se regulatori potrudili."

(MONDO)