Vanja Bulić i Ruška Jakić progovorili o vanbračnom djetetu: "Zvala sam njegovu ženu i pitala je..."

Vanja Bulić i Ruška Jakić progovorili o vanbračnom djetetu za koje se godinama spekulisalo.

Voditelji Ruška Jakić i Vanja Bulić gostovali su zajedno u "Amidži šou", a Ognjen Amidžć im je iznenada postavio pitanje:

"Vanja jel istina da ti i Ruška imate vanbračno dijete?" upitao je Amidžić, a Ruška je odmah objasnila kako je pokrenuta priča o vanbračnom djetetu.

"On gostuje u nekoj emisiji i otkrije da mi imamo vanbračno dijete, ja pozovem njegovu ženui pitam da li je normalan ovaj tvoj muž? On me zove i kaže - ovo je osveta", započela je Ruška i nastavila:

"Imao je neke cipele i ja podignem, kad ono piše 500 dinara, znači on je došao pravo od obućara, njega bilo sramota i kaže, e za ovo ću ti se osvetiti", ispričala je Ruška.

Supruga mu najveća podrška

Vanja Bulić se tokom višedecenijske karijere istakao kao TV voditelj, novinar i književnik, a samo je jedan od trojice sinova krenuo njegovim stopama. Supruga Slađana predstavlja veliku podršku, a u ljubavi su već pet decenija. Par je svoj brak krunisao trojicom sinova, Ognjenom, Dušanom i Ivanom. Međutim, Vanja žali što nikada nije dobio ćerku.

"Žena i ja smo željeli još djece. Imali smo dogovor da ćemo imati troje, svake četiri godine po jedno. Drugo po redu dijete, žena je izgubila u četvrtom mjesecu trudnoće. Bilo je strašno, jedva je ostala živa. Četiri godine nije mogla da ostane u drugom stanju, da bismo posle dobili blizance. Na isti dan kad smo izgubili dijete, dobili smo blizance. Iako ne vjerujem u takve stvari, to je bilo čudo", rekao je Bulić jednom prilikom za "Gloriu".

