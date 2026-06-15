U Nikšiću je danas proglašen Dan žalosti povodom tragične smrti Milana Turčinovića (18) i Janka Mrvaljevića (17), koji su stradali u saobraćajnoj nesreći prije dva dana.

Izvor: MONDO/Vasilisa Grgurević

Odluku o proglašenju Dana žalosti donio je predsjednik Opštine Nikšić, Marko Kovačević.

Dan žalosti obilježava se isticanjem zastave na pola koplja na zgradi Opštine Nikšić, javnim preduzećima, javnim ustanovama čiji je osnivač Opština, objektima mjesnih zajednica i drugih ustanova na području opštine Nikšić.

Opština Nikšić pozvala je sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa i da na taj način ubuduće izbjegnemo ovakve tragedije, piše Analitika.