"VODIO ME DA UPOZNAM NJEGOVE 3 TETKE, REKLE DA SAM KU**A" Ruška Jakić bila u braku s poznatim glumcem!

Prvi muž Ruške Jakić je poznati glumac.

Izvor: Youtube/Prakticna zena

Voditeljka Ruška Jakić, koja je decenijama prisutna na domaćoj javnoj sceni, nerijetko je, bez dlake na jeziku, govorila o detaljima iz privatnog života. Rekla je da sa sobom nikada ne nosi knjižicu, da kupuje garderobu kod Kineza, ali i da se tri puta udavala i da nikada o bivšim partnerima ne bi rekla nijednu ružnu riječ.

Ruška je u drugom braku dobila ćerku Anu, a u jednom intervjuu je otkrila i da je njen prvi suprug bio glumac Dejan Đurović. On, prema njenom sopstvenom priznanju, nije imao hrabrosti da joj u početku priđe, a o tome je svojevremeno govorila u jednoj emisiji.

"Dejan Đurović je bio moja prva najveća ljubav i moj prvi muž. On je bio glumac, vodio je dugo ‘Dragstor ozbiljne muzike’ i igrao je u čuvenom filmu ‘Subotom uveče’. Dejan je radio u Radio Beogradu i ja nisam znala da neko stalno ide iza mene, ali on nije imao hrabrosti da mi priđe", rekla je ona jednom prilikom, piše Story.

"On je poslao jednog svog druga da mi kaže da on hoće da se upozna sa mnom. I ja ga pitam: ‘Što se ne upozna?’. Tako smo se upoznali, to je bila velika ljubav, pisao mi je po pet pisama dnevno. Zabavljali smo se pet punih godina, a u braku smo proveli godinu dana", dodala je voditeljka.

"Čak sam išla i u njegovo selo Dupilo da me, posle vjenčanja, upozna sa svoje tri tetke, koje su još uvijek bile nevine. Pita ih on tad: ‘Kako vam se dopada moja Ruška?’. A one mu odgovore: ‘Mogao si da oženiš neku poštenu djevojku, a ne k***u’. Posle smo išli u Ulcinj, na grob njegovog oca, da se zakunemo da ćemo se voljeti dok nas smrt ne rastavi. Ništa mi nije bilo važno osim ljubavi, onog trenutka kada bi ljubav prestala rastajali bi se. Tako je bilo sa Dejanom, ali i sa narednim muževima".