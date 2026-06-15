Od prvog honorara kupila pola teleta, a bračni par joj platio album: Pjevačica odrasla u porodici sa osmoro djece

Pjevačica Jovana Tipšin potiče iz radničke porodice, a djetinjstvo je provela okružena ljubavlju i podijelila ga je sa velikim brojem braće i sestara.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačice i pjevači se često u intervjuima prisjećaju svog prvog nastupa i zarade, ali i šta su sebi kupili od prvog zarađenog novca. Jovana Tipšin jednom prilikom govorila je o svom prvom honoraru, pa je otrkila da je kupila pola teleta.

Pjevačica potiče iz radničke porodice, a djetinjstvo je provela okružena ljubavlju i podijelila ga je sa velikim brojem braće i sestara. Roditelji su neumorno radili kako bi obezbijedili svoju porodicu i bili su pravi primjer poštenja - majka je bila zaposlena u hotelu, a otac je radio na dalekovodima širom bivše Jugoslavije.

Skromno djetinjstvo

Prisjećajući se svog odrastanja na Zvezdari, nakon kojeg se porodica preselila na Banjicu, Jovana je ispričala:

"Odrasla sam na Zvezdari, u velikoj i složnoj porodici. Nas osmoro djece, ja sam šesta po redu.Baka je živjela u jednoj kući, tetka u drugoj, a mi u trećoj – sve u istom dvorištu. Bilo je puno ljubavi, bezbrižnosti i osmijeha. Danas na Zvezdari živi moja snaja, ali, nažalost, brat mi je preminuo".

Pjevačica uvijek ponosno ističe važnost kućnog vaspitanja i žrtve njenih najbližih:

"Dolazim iz radničke porodice, moji roditelji su uvek bili požrtvovani. Naučili su me da poštujem rad i druge ljude. Ta zahvalnost ostala mi je urezana".

Ovako je Jovana izgledala na početku karijere:

Od prvog honorara kupila pola teleta

Jovana je već sa 12 godina uplovila u muzičke vode, a prvi novac koji je zaradila uložila je u hranu za porodicu.

"Pare mi tada nisu bile važne, željela sam samo da pjevam! A onda, kada sam shvatila da sam za to dobila honorar, prvo što mi je palo na pamet bilo je: 'Hoću da napunim frižider kod kuće'. Kupila sam pola teleta, tata je bio presrećan! Taj osjećaj da možeš da vratiš roditeljima makar dio onoga što su ti dali – to je za mene najveće bogatstvo", piše Kurir.

Jovana je jednom prilikom otkrila da nije imala novca za prvi album, pa joj je to finansirao bračni par.

"Osnovala sam svoj bend sa kojim sam gostovala po diskotekama i restoranima. Jedan od omiljenih mi je restoran 'Topčiderska noć' u Beogradu. Svaki dan sam imala tezge, a vikendi su bili udarni. Imala sam osjećaj da je cijeli Beograd došao da me sluša. Vidjevši da se dobro snalazim u svom poslu, starije kolege, kao i članovi benda su me pitali kada ću snimiti ploču. Nagovorili su me da to uradim. U restoranu se pojavio jedan bračni par. Imali su kćerku Jovanu i bili su oduševljeni mojim glasom. Ponudili su mi finansijsku pomoć i ja sam 1994. godine snimila ploču, kasetu i CD 'Drugarica za kasne sate', sa koje su se izdvojile pjesme 'Jedna k'o nijedna', 'Sve tuđe suze', 'Narandža na stolu', 'Burma od zlata'", rekla je pjevačica svojevremeno za "Vesti Online".