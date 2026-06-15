Na svjetskim tržištima, cijena nafte Brent je pala ispod 84 dolara po barelu, dok investitori očekuju otvaranje Ormuskog moreuza.

Izvor: MONDO

Cijene nafte na svetskim tržištima značajno su pale zbog očekivanja da bi mirovni sporazum između SAD-a i Irana mogao okončati najveću krizu snabdijevanja energentima u istoriji naftnog tržišta.

Cijena sirove nafte Brent pala je ispod 84 dolara po barelu na početku nove trgovačke nedelje na azijsko-pacifičkim tržištima. Investitori su optimistično reagovali na mogućnost skorog ponovnog otvaranja Ormuski moreuz, što bi omogućilo povratak nafte iz Persijski zaliv na svjetsko tržište.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je juče da je sporazum sa Iranom "sada završen", uprkos izraelskim vazdušnim udarima na Bejrut koji su prijetili da ugroze osjetljive pregovore.

Pad počeo krajem prošle nedelje

Mnogi detalji dogovora i dalje nisu poznati, naročito oni koji se odnose na vrijeme ponovnog otvaranja pomorskog prolaza, nadzor bezbijednosti plovidbe i eventualne dodatne uslove. Iranske vlasti saopštile su da bi nakon potpisivanja sporazuma trebalo da uslijedi 60 dana pregovora o konačnom dogovoru koji bi obuhvatio šira pitanja, uključujući iranski nuklearni program i ublažavanje sankcija.

Referentna cijena nafte na međunarodnom tržištu jutros je pala za četiri odsto, nastavljajući silazni trend zabilježen krajem prošle nedelje. Cijene su sada na najnižem nivou od početka marta, svega nekoliko dana nakon izbijanja rata sa Iranom.

Pad je počeo krajem prošle nedelje, kada je cijena nafte sa 93 dolara po barelu u četvrtak pala na 87,50 dolara na zatvaranju trgovanja u petak. Tržišta su tada reagovala na Trampovu izjavu da je blizu sklapanja mirovnog sporazuma sa Teheran, kojim bi bila uklonjena iranska blokada ključne naftne trgovačke rute.

Tramp je takođe tvrdio da je američka vojska poslednjih nedelja tajno pomagala transport miliona barela nafte dnevno kroz Ormuski moreuz kako bi ublažila pritisak na globalno tržište.

Puštane rekordne količine strateških rezervi

Uprkos ratu sa Iranom, cene nafte ostale su niže nego što su mnogi analitičari očekivali. Zatvaranje Ormuskog moreuza početkom marta zaustavilo je izvoz nafte iz zemalja Persijskog zaliva i sa tržišta praktično uklonilo oko 20 miliona barela dnevno, odnosno petinu svjetske ponude.

Proizvođači iz Zaliva uspjeli su da preusmjere oko pet miliona barela dnevno alternativnim naftovodima ka drugim izvoznim lukama u regionu. Poslednjih nedelja dodatna dva miliona barela dnevno navodno su završavala na tržištu uz pomoć američke vojske i takozvanih "tamnih tankera", brodova koji ne emituju podatke o lokaciji i neprimjetno prebacuju teret na druga plovila u Omanski zaliv.

Vidi opis Da li je na pomolu kraj najveće krize snabdijevanja energentima? Cijena nafte strmoglavo pala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shady Alassar / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Shady Alassar / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 5 5 / 5

Istovremeno su članice Međunarodna agencija za energiju na tržište puštale rekordne količine strateških rezervi nafte i goriva, po stopi od oko 2,5 miliona barela dnevno.

Kina smanjila uvoz

Manjak globalne ponude dodatno je ublažen padom potražnje. Procjenjuje se da je Kina smanjila uvoz za oko četiri miliona barela dnevno, na najniže nivoe u poslednjih deset godina, vjerovatno koristeći sopstvene rekordne zalihe. Istovremeno su petrohemijske rafinerije širom Azije smanjile proizvodnju kako bi lakše prebrodile krizu.

Prema procjenama, globalna potražnja za naftom pala je između tri i četiri miliona barela dnevno.

Toni Sikamor, analitičar investicione kuće IG Group, izjavio je da će mnoge države iskoristiti ponovno otvaranje Ormuskog moreuza za obnovu iscrpljenih zaliha i strateških rezervi. Upozorio je da su pregovori i dalje veoma složeni, posebno kada je riječ o nuklearnim pitanjima, zbog čega smatra da je "teško očekivati značajniji dalji pad cijena nafte u kratkom roku".

Analitičari takođe upozoravaju da bi očekivani rast potražnje za energijom tokom ljeta na sjevernoj hemisferi mogao ponovo da pogura cijene naviše, dok se globalne zalihe približavaju zabrinjavajuće niskim nivoima.

Konsultantska kuća: Potpuni oporavak do januara 2027.

Prema procjenama konsultantske kuće Rajstad Enerdži, posledice krize mogle bi da se osjećaju sve do početka naredne godine, čak i ako se Ormuski moreuz uskoro ponovo otvori. Analitičari te kompanije procjenjuju da je tržište do sada ostalo bez oko milijardu barela nafte zbog poremećaja izazvanih sukobom.

Rajstad očekuje da bi mirovni sporazum postignut tokom juna mogao da omogući postepeno ponovno otvaranje moreuza od sredine jula, nakon čega bi uslijedio spor oporavak tržišta dok se tankeri vraćaju na uobičajene rute, a naftna polja ponovo pokreću proizvodnju.

"Oko 85 odsto izgubljenih količina trebalo bi da bude obnovljeno do oktobra, dok bi potpuni oporavak, prije svega u starijim naftnim poljima u Irak i Kuvajt, mogao da potraje do januara 2027. godine", navodi Rajstad Enerdži.

Konsultantska kuća upozorava da bi, čak i u relativno povoljnom scenariju, ukupni gubitak snabdijevanja do kraja godine mogao da dostigne gotovo dvije milijarde barela nafte.

(Index/MONDO)