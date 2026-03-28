Mili napravio lom za 18. rođendan sina Markusa: Torta na tri sprata, prskalice, slavljenik zajedno sa ocem zapevao

Poznati kompozitor i muzički producent Aleksandar Milić Mili priredio je nezaboravno slavlje povodom 18. rođendana svog sina Markusa.

Porodica, prijatelji i saradnici Aleksandra Milića Milija i njegove supruge Nine, okupili su se u jednom beogradskom lokalu, gdje su uživali u muzici, prskalicama i specijalnim iznenađenjima. Mili i Markus su čak zajedno zapjevali hit "Purple Rain", oduševivši sve prisutne.

Na proslavi punoljetstva Milijevog sina bila je torta na tri sprata, a maskirane igračice dodatno su doprinijele atmosferi. Markus je, nakon što je oduvao svjećice, otvorio šampanjac i priredio pravi spektakl za goste.

"Srećan 18. rođendan mom Markusu," napisao je Mili u emotivnoj objavi na društvenim mrežama, čime je podijelio dio porodične radosti sa svojim pratiocima.

Djeci dao po dva imena sa posebnom simbolikom

Mili sa suprugom Ninom ima sina i ćerku, koji imaju po dva imena, o čemu je kompozitor ranije pričao:

"Sin se zove Markus Simeon Milić, dok je ćerka Mia Jovana Milić. Svako je dobio prvo ime po nekom značenju. Markus znači snaga, obrazovanje i njegov zaštitni znak imena je Lav sa knjigom, dok Mia znači 'moja', jedinstvena, odnosno posebna osoba".

A ovo je Milijeva ćerka:

