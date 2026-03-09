logo
Mili pobijesnio zbog pitanja o Toniju Cetinskom: Saznao od novinara da je otkazao koncert, a onda ovako odbrusio (Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
0

Aleksandar Milić Mili od novinara saznao da je Toni Cetinski otkazao koncert u Spensu

Mili pobijesnio zbog pitanja o Toniju Cetinskom Izvor: printscreen/youtube/Zvezde Granda

Kompozitor i član žirija muzičkog takmičenja Zvezde Granda Aleksandar Milić Mili, pojavio se danas na snimanju nove emisije, kada je dobio pitanje o događaju o kojem i juče i danas bruje mediji.

Pjevač Toni Cetinski je otkazao koncert u Spensu zbog "ratnih devedesetih", a na poziv hrvatskih veterana koji su tvrdili da je na tom mjestu bio logor, što je promaklo Miliću.

Na naše pitanje da prokomentariše potez pjevača koji je ranije nastupao u novosadskoj dvorani, Mili je prvo upitao šta se desilo, a na kraju i odbrusio "budalaština" i ušao u zgradu.

Pogledajte:

Pogledajte

00:37
Mili ovako reagovao na pitanje o Toniju Cetinskom: Stigao na snimanje ZG i odbrusio
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

