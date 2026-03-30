Raletu odložena operacija srca: Uslijedile iznenadne komplikacije, otkrio da nije dobro

Goran Ratković Rale otpušten iz bolnice dok se njegovo zdravstveno stanje ne poboljša.

Izvor: Kurir

Kompozitor Goran Ratković Rale imao je zakazanu operaciju srca, ali je ona odložena usljed drugih zdravstvenih komplikacija.

Sada je otkrio zašto nije uspio da odradi intervenciju.

Goran Ratković Rale prije nekoliko dana je došao na Institut, spreman da legne u bolnicu i odradi neophodnu operaciju srca.

Ipak, danas je otkrio da je otpušten iz bolnice i da mora još da sačeka budući da trenutno ima drugih zdravstvenih problema zbog kojih je intervencija trenutno nemoguća.

- Nisam dobro. Imao sam neku operaciju zuba i sve me živo boli. Nisam imao operaciju srca, dok ovo ne sredim. Sad sam kod kuće, moram da odmaram - rekao je Rale za "Blic".