logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ja sam išla na fakultet dok si ti vrtjela šipku": Brutalnu svađu Stanije Dobrojević i Sandre Afrike gledali milioni

Autor Dragana Tomašević
0

Stanija Dobrojević je prije nekoliko godina, tokom Zadrugovizije na Pink televiziji, imala brutalan okršaj sa Sandrom Afrikom

Brutalnu svađu Stanije Dobrojević i Sandre Afrike gledali milioni

Starleta Stanija Dobrojević uskoro će se useliti na imanje u Šimanovcima u okviru rijalitija Zadruga 9 Elita, gdje će se suočiti sa svojim bivšim partnerom Asminom Durdžićem i nekadašnjom prijateljicom Majom Marinković.

Javnost se nedavno prisjetila i žestokog sukoba koji je starleta imala sa pjevačicom Sandrom Afrikom tokom učešća u rijalitiju., a tada se zbog njihovog sukoba tresao cijeli studio.

Sandra je bila u ulozi žirija i kritikovala je Stanijin nastup sa Suzanom Perović i Jovanom Tomić Matorom, ističući da su njih dvije odlično odradile posao, dok je Stanija, prema njenom mišljenju, bila "lošija za nijansu".

Stanija joj nije prećutala, već je odmah napala: "Ne ljutim se, nego sam navikla na tvoju sujetu i na komentare odranije".

Sandru Afriku je ovo isprovociralo, pa je odmah odgovorila.

"Ja nemam potrebu zaista da budem ljubomorna na tebe, ja sam jako uspješna žena. Kada pogledaš sa ove tačke gledišta, ja sam ovdje ti si tu, uspješnija sam dosta od tebe".

Ono što je uslijedilo bio je pravi televizijski zemljotres. Stanija je udarila na pjevačicinu prošlost.

"Sa 17 si bila go-go igračica Mileta Kitića... Ja sam za razliku od tebe išla na fakultet dok si ti radila šta? Znam samo da si igrala oko šipke", odbrusila je Dobrojevićeva.

Sandra Afrika je na kraju ovog verbalnog rata pokušala da spusti loptu, ali uz jasnu distancu, poručivši joj: "Ti nisi moja koleginica, što se ljutiš zbog onoga što sam rekla? Ja sam ovde u žiriju i zadatak mi je da prokomentarišem pjevanje svakoga od vas. Ne vidim problem i potrebu za ovakvim tonom".

Podsjetite se ove svađe:

Stanija i Sandra Afrika svađa
Izvor: Youtube / Zadruga

Tagovi

Stanija Dobrojević Zadruga Sandra Afrika

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

