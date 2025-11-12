Bio sa Stanijom, a jurio Sandru Afriku: Prijatelj ga raskrinkao, slao luksuzna kola po nju

Prijatelj Asmina Durdžića otkrio da je slao poruke pjevačici Sandri Afriki dok je bio u vezi sa Stanijom Dobrojević

Bivši dečko Stanije Dobrojević, sadašnji učesnik "Elite 9" Asmin Durdžić, navodno je pokušavao da osvoji pjevačicu Sandru Afriku dok je još bio u vezi sa starletom.

Kako navodi izvor blizak Asminu, sve je počelo kada je on otvorio svoj klub u Austriji i među prvima pozvao Sandru da nastupa.

Da bi joj pokazao koliko mu je stalo da sve protekne savršeno, poslao joj je obezbeđenje i luksuznu "besnu mašinu" da je preveze, što je pjevačicu prijatno iznenadilo.

"Nakon tog nastupa krenuo je da joj piše. Poslao joj je i cveće u znak zahvalnosti. Asmin je slao Sandri poruke dok je bio sa Stanijom, a pričao je kako će Staniju da ženi. Nju je među prvima zvao da nastupa na otvaranju njegovog kluba, na sve načine je pokušavao da dođe do nje. Stanija i ona su bile u lošim odnosima, a ona je zbog Asmina i njegovog biznisa spustila loptu. Znam da ga je Sandra potpuno iskulirala, a on je radio sve da je fascinira", rekao je Asminov prijatelj i dodao:

"Sandra to nikad nikom nije ispričala i baš je ispala džek, a očekivao sam da će reći. Slao joj je provokativne poruke, ali ona je na sve odgovarala sasvim kulturno".

"Zna se šta je muškarac"

Stanija Dobrojević izjavila je da je raskinula vjeridbu zbog stvari koje je gledala na televiziji tokom Asminovog boravka u rijalitiju.

"Vjeridba je zasada otkazana! Kakva vjeridba, a on tamo čačka druge djevojke?! Staromodna sam. Koliko god sam ovako moderna, kao starleta to je za imidž i biznis, inače sam skroz stara škola", rekla je Stanija i dodala:

"Meni kada se neko dopada, nos okrenem u drugu stranu! Ne gledam ga, sve dok on meni ne priđe i dok se ne potrudi. Ne bih pogledala momka ili mu se nasmijala… Ne bi mi dozvolio to moj ženski ponos! Zna se šta je muškarac, po svim tim pitanjima sam teža! Ovo novo vrijeme djevojke da pišu, da trče…Treba još i vrata da im otvore. Ne mogu da shvatim ko to sebi može da dozvoli. Plaćaju kafe, ručkove... Bože sačuvaj, tim djevojčicama bih držala predavanja", poručila je ona za Hype.