Veterinarski radnik (48) poginuo je juče kod Križevaca kada ga je kobila udarila zadnjom nogom u grudi dok joj je obrađivao kopita.

Izvor: Youtube Printscreen/ City plus

Juče oko 14.30 časova, u okolini Križevaca, grada na sjeveru Hrvatske, 48-godišnji veterinarski radnik je u štali obrađivao kopita kobili, kada ga je životinja zadnjom nogom udarila u predio grudnog koša.

Muškarcu je na licu mjesta pružena lekarska pomoć, ali je od zadobijenih povreda preminuo. Tijelo je prevezeno na Odjeljenje patologije Opšte bolnice Bjelovar, gdje će se po nalogu Županijskog državnog tužilaštva u Bjelovaru obaviti obdukcija, a policijski službenici će istom tužilaštvu dostaviti izvještaj o događaju.

(Index/MONDO)