"Jel drogiran, iskrivio se": Željko Šašić urla i psuje na aerodromu, snimak zaprepastio javnost (Video)

Željku je očigledno zasmetalo što je tema koju je on sam pokrenuo izazvala brojne polemike na domaćoj javnoj sceni, a najviše među kolegama.

Željko Šašić napravio je nedavno skandal na aeodromu "Nikola Tesla" u Beogradu, kada je prijetio, psovao i vrijeđao okupljene novinare, koji su samo radili svoj posao.

Pjevač je stigao vidno neraspoložen, a na pitanje okupljenih da im otkrije kako je protekao nastup i kako je, Željko je krenuo da bijesni i da pravi haos.

"Zato što ste bezobrazni? Neću da pričam! Znate vi što ste bezobrazni", rekao je, a nakon što mu je rečeno da nikome nije jasno o čemu se radi, ispuštao je čudne zvuke.

"Kad vas uhvatimo", zaprijetio je Šašić, a zatim je nastavio, iako ga i dalje niko nije provocirao bilo kakvim pitanjem ili komentarom.

"Šta Vam je danas, što ste ljuti?", ljubazno ga je upitala novinarka.

"Zato što ste bezobrazni! Prošli put sam se malo šalio sa vama, a vi ste onda išli kao neke ja**re da anketirate pjevače i pjevačice povodom toga da je Šašić rekao da se svi drogiraju. Ne razgovaram više s vama, doviđenja i prijatno! Prijatno! Idite i pratite nekog drugog, meni niste potrebni u životu. E, kakav vi jadan posao imate. Jadni ste, vi ste kao neki novinari", nastavio je da provocira pjevač.

Jedan od novinara je potom s osmijehom čestitao Šašiću Novu godinu, ali on je nastavio u svom stilu.

"Ma kakva, bre, Nova godina! E, ako mi stvarno želiš srećnu Novu godinu, aj da vas ne vidim malo! Je*o te život u pi***, katastofa!!!", rekao je.

Urnisali ga na mrežama

Korisnici društvenih mreža Šašića nisu štedjeli u komentarima, a mnogi su se pitali da li je pod dejstvom nedozvoljenih supstanci, budući da nikada ranije nije viđen u ovakvom stanju na javnom mjestu.

"Je l‘ on ovo drogiran?", "Bože sačuvaj, iskrivio se", "Šta mu je?", "Šta li se njemu desilo?", "Pa sam je pričao da se svi drogiraju, što se sad ljuti?", nizali su se komentari.