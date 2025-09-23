"Koliko znam, on nema novinarsku školu": Bojana Lazić žestoko isprozivala voditelja "Zvezda Granda"

Bojana Lazić bez zadrške je govorila o Milanu Mitroviću.

Voditeljka "Pinkovih zvezda" Bojana Lazić govorila je o konkurentskom takmičenju "Zvezdama Granda". Ona je priznala da je pogledala jednu emisiju, ali da se njen šou ne može mjeriti sa Grandovim.

"Kratko sam vidjela, takođe su jako dobri. Ne bih ja to da poredim. Za svakog ima po nešto. Svako za svoju publiku."

Bojana je odgovorila Milanu Mitroviću, voditelju "Zvezda Granda", koji je prokomentarisao Ognjena Amidžića.

"Ja koliko znam, Milan Mitrović je pjevač. Pa vodi, ali nema ni voditeljsku ni novinarsku školu. Baš ću da poslušam da vidim da li je mislio na naš kolege voditelje ili na svoje kolege pjevače."

Podsjetimo, Milan Mitrović se osvrnuo na Amidžića.

"Vjerovatno će proći milion godina, promijeniće se razna doba i agregatna stanja da bi se rodio Saša Popović. Moram da kažem da je super, on radi oko 20-30 godina taj posao, bilo bi glupo da se ne snalazi. Sjedi u udobnoj fotelji, ne stoji kao ja cijeli dan."

Bojana stala u odbranu Ognjena

Bojana smatra da Mitrović želi Ognjenovu fotelju.

"Možda on priželjkuje fotelju. Ja nisam čula njihove pjevače, kod nas ima dosta još pjevača. Ono što je kod nas fokus jeste šou."

Voditeljka je otkrila kako izgleda snimanje emisije kada se kamere ugase.

"Nema tenzije kada se kamere ugase. Okupimo se, ručamo, pričamo, pravimo plan kako ćemo dalje. Niko se ne plaši da izrazi svoje mišljenje. Sve vrijeme je dobra energija i hemija."

U dobrim odnosima sa Darom

Za kraj je navela da je u odličnim odnosima sa Darom Bubamarom.

"Trudim se oko oblačenja. Dara Bubamara mi je rekla da sam joj omiljena u našem takmičenju. Sviđaju joj se moje kreacije, kao i meni njene. Puno košta, ali više je tu trud, rad, imam", rekla je voditeljka za "Blic".