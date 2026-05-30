Autobus koji je prevozio mlade sportiste sletio je s puta u Mađarskoj, pri čemu je jedna osoba poginula, a više je povrijeđeno. Oglasio se i predsjednik Mađarske.

Autobus koji je prevozio mlade sportiste na takmičenje u Mađarskoj prešao je u suprotnu traku i rano jutros udario u drvo. U nesreći je poginuo vozač, saopštila je policija.

Nesreća se dogodila oko 5:20 časova po lokalnom vremenu, u blizini mjesta Hird na jugozapadu Mađarske, navodi policija županije Baranja. Uzrok nesreće za sada nije poznat.

U autobusu je bilo 28 osoba, među kojima 19 mladih takmičara iz aerobik tima Sportske škole Pečuj, tri trenera, šest roditelja i vozač, javlja Index. U trenutku nesreće putovali su na drugo kolo takmičenja u Budimpešti, koja je udaljena oko 190 kilometara sjeverno od mjesta udesa.

Od ukupno 28 putnika, 23 je povređeno, saopštila je policija. Prema navodima Sportske škole Pečuj, svi putnici su prevezeni u bolnice. Jedan mladi sportista zadobio je prelom butne kosti, nekoliko preloma prstiju, potres mozga, kao i više modrica i ogrebotina.

Dva trenera su teže povrijeđena i njihovo stanje se prati, navodi se u saopštenju. Mađarski predsjednik Tamaš Suljok opisao je nesreću kao "srceparajuću" na Fejsbuku, uz izraze saučešća porodici poginulog i želje za brz oporavak povređenima.