Jakov se uveliko sprema za koncerte u Beogradu, dok u rodnoj zemlji prolazi kroz pakao.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Mladi pjevač iz Hrvatske Jakov Jozinović održava uskoro sedam koncerata u Beogradu, u Plavoj dvorani Sava Centra, a kako se datume bliže, tako je sve veći pritisak na muzičara.

Jakov se našao na meti užasnih komentara u njegovoj zemlji zbog uspjeha koji ostvaruje u Srbiji, uzevši u obzir da se sve poklopilo sa skandaloznim saopštenjem Tonija Cetinskog i otkazivanje koncerta u Spensu.

Tamošnji portali uveliko pišu o pomenutom koncertima u Beogradu, užasni komentari na račun Jozinovića samo se nižu, ali čini se da Jakov ne dozvoljava da bilo šta od toga utiče na njega.

Mlada zvijezda je objavila na svom Instagramu snimak na kojem se vidi Beograd na vodi, a sve je zabilježno dok je Jakov krstario Savom. Snimak je objavio uz pjesmu "Zlatni dan" Bisere Velentanlić.

"Neka se oženi četnikušom"

Nakon što je Jakov Jozinović odbio zahtijev udruženja hrvatskih branitelja da otkaže koncert u novosadskom Spensu, kao što je to učinio Toni Cetinski, on se našao na meti brojnih uvreda i napada na društvenim mrežama od strane djela svojih sunarodnika.

Vidi opis Jakov reagovao nakon užasnih napada iz Hrvatske: Pjevač jednim potezom napravio haos, tek će pobjesneti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 13 / 13

Njima smeta i to što je mlada pop zvijezda sad najavila i sedmi koncert u beogradskom Sava centru, pa su u komentarima ispod ove vijesti mahom nalaze užasne riječi, kako na račun pjevača, tako i Srbije.