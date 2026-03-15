Mladi pjevač iz Hrvatske je rasprodao Spens do poslednjeg mjesta, a evo kako se zagrijevao za publiku pred nastup.
Hala novosadskog Spensa-a ove subote je bila popunjena do poslednjeg mjesta na koncertu regionalne muzičke zvijezde, Jakova Jozinovića.
Mladi pjevač nastupa pred hiljadama obožavalaca u okviru svoje turneje "Ja za čuda letim", a ovo je njegov prvi veliki koncert u Srbiji.
Mrežama se šire snimci fantastične atmosfere, što je još jedan dokaz da muzika i umjetnost ne poznaju za granice, kao da su i svi pjevači iz regiona u Srbiji uvek sjajno prihvaćeni.
Provod u Novom Sadu pred koncert
Jakov je prije koncerta u Novom Sadu posjetio jedan lokal u centru grada, gdje se družio sa nekolicinom ljudi. Među njima su bili hrvatska influenserka Ema Luketin i njen dečko, srpski fotograf Dušan Petrović, koji su se nedavno vratili iz Dubaija.
Ekipa se zabavljala i smijala, a u pozadini je svirala pjesma "Ja volim", koju je Jakov nedavno objavio i koja je u kratkom roku stekla veliku popularnost. Snimak je na Instagram profilu objavio Dušan Petrović, dok se Jakov veselio uz daire.
Jakov Jozinović prije koncerta lumpovao u Novom Sadu: Društvo mu pravio poznati par, pa "razvalio" pun Spens
Jakov odbio da otkaže koncert
Riječ je o koncertu koji je proteklih dana izazvao brojne komentare na društvenim mrežama.
Ukratko, udruženja hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata pozvala su hrvatske muzičare da otkažu ili premjeste najavljene koncerte u toj dvorani jer je, kako navode, "1991. služila kao logor za hrvatske branitelje i civile, gdje su mnogi bili mučeni, zlostavljani i ponižavani". Podsjetimo, potvrdu za ovakve informacije nema, a već decenijama unazad hrvatski pjevači i muzičari nastupaju u Spensu, poput Tonija Cetinskog, koji je u više navrata pjevao u Spensu.
Toni Cetinski je naprasno odlučio da otkaže svoj koncert i time šokirao publiku. On je u Novom Sadu trebalo da nastupa za Dan žena, a ubrzo su se oglasili i iz dvorane Spens i otkrili da je do jutra na dan koncerta prodato samo 3.500 ulaznica.Nakon toga, udruženja branitelja uputila su apel Jakovu Jozinoviću, da baš poput Tonija Cetinskog otkaže nastup, u istoj dvorani zakazan za 14. mart. Međutim, Jozinović je odbio da otkaže koncert i u njoj izdominirao na oduševljenje mnogobrojnih fanova.
Jakov Jozinović prije koncerta lumpovao u Novom Sadu: Društvo mu pravio poznati par, pa "razvalio" pun Spens