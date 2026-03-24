"NEKO STOJI IZA NJIH, ON TO ZNA!" EVO ZAŠTO ZDRAVKO ČOLIĆ NEĆE DA GONI OSUMNJIČENE! Ovo su detalji saslušanja

Zdravko Čolić saslušan je juče u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, koje vodi istragu protiv osumnjičenih za bombaški napad.

Zdravko Čolić saslušan je u tužilaštvu o bombaškom napadu na njegovu kuću 3. februara. Poznati pjevač se nije pridružio krivičnom gonjenju osumnjičenih i poručio je da nema neprijatelje.

Božidar Spasić, bivši pripadnik službe državne bezbjednosti govorio je o ovoj temi u emisiji "Redakcija" koja se emituje na Kurir televiziji. On tvrdi da se radi o djelu koje se goni protiv službene dužnosti, s obzirom na činjenicu da je upotrebljeno oružje:

- Država će svakako goniti, tužilac ima pravo da goni, ali on poziva oštećene da se pridruže u tom krivičnom postupku iz razloga što računa da kroz taj postupak oni mogu ostvariti i nadoknadu štete koja im je nanijeta. Naša policija efikasno goni i hapsi te takozvane bombaše koji su se pojavili po Beogradu - kaže Spasić objašnjavajući:

- Čolić je govorio da on neće da ih goni, zato što oni su izvršioci. Jesu oni izvršioci, vjerovatno stoji neko iza njih, a Čolić možda zna ko stoji, pa iz tih razloga kaže "e sada idite dalje, tragajte za njim", ili jednostavno on prepušta to državi da sama otkrije.

Spasić tvrdi da se kod ovakvih situacija, stranke upućuju da u građanskim parnicama rješavaju svoje probleme i nanijete štete, što bi mogao biti slučaj i sa Čolićem

- Čolić i njegov kum kome je oštećen automobil su izjavili da izvršioce neće goniti, što ukazuje na činjenicu da nešto postoji. U nekoj dubini oni vjerovatno sumnjaju ko bi mogao stajati iza ovoga. Ovo su obični kriminalci, dakle ljudi koje na ulici ili u nekom kafiću možete angažovati da idu da vam razbiju kola, da bace bombu i tako dalje - kaže Spasić i dodaje:

- Postoji neko ko je sigurno to naručio da bi prijetio, da bi ucjenjivao, to su neki mogući motivi. Oni nisu ni znali za Čolića, oni su jednostavno uvedeni u posao, dat im je posao, obična novčana naknada, to će oni morati sve u istražnom postupku da razriješe.

Šta se zapravo dogodilo

Čola se nije pridružio krivičnom gonjenju osumnjičenih, a tokom ispitivanja izjavio je i da ne zna ko stoji iza napada jer "nikome nista ne duguje i nema sukobe".

- Tokom ispitivanja Čolić je naveo da nije tip čovjeka koji ulazi u sukobe, naročito ne u sukobe zbog kojih bi ga neko na ovakav način napao.Rekao je da se ne pridružuje krivičnom gonjenju, jer smatra da su uhapšeni samo izvršioci nečijeg naloga - otkriva izvor Kurira.

Poznati pjevač naveo je i da je u vrijeme bombaškog napada bio u Zagrebu i da nije bio u kući, ali da se smirio kada je saznao da su mu ćerke i supruga dobro i da niko nije povrijedjen.

Prema nezvaniĉnim informacijama, rekao je i da ni kuća nije pretrpjela velika oštećenja.