Saslušan Zdravko Čolić u tužilaštvu: Otkrio detalje bombaškog napada

Bomba na kuću Zdravka Čolića bačena je 3. februara u ranim jutarnjim satima, a samo dan posle napada u efikasnoj akciji policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšeni su napadači.

Izvor: Youtube printscreen / Zdravko Colic

Poznati pjevač Zdravko Čolić, kako saznaju domaći mediji, saslušan je jutros u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, koje vodi istragu protiv osumnjičenih za bombaški napad na njegovu kuću.

Kako se saznaje, Čola se nije pridružio krivičnom gonjenju osumnjičenih, a tokom ispitivanja izjavio je i da ne zna ko stoji iza napada jer "nikome nista ne duguje i nema sukobe".

"Tokom ispitivanja Čolić je naveo da nije tip čovjeka koji ulazi u sukobe, naročito ne u sukobe zbog kojih bi ga neko na ovakav način napao. Rekao je da se ne pridružuje krivičnom gonjenju, jer smatra da su uhapšeni samo izvršioci nečijeg naloga", otkriva izvor.

Poznati pjevač naveo je i da je u vreme bombaškog napada bio u Zagrebu i da nije bio u kući, ali da se smirio kada je saznao da su mu ćerke i supruga dobro i da niko nije povrijeđen.

Prema nezvaniĉnim informacijama, rekao je i da ni kuća nije pretrpjela velika oštećenja. Čola je u Palatu pravde stigao jutros nešto prije 8 sati u društvu saradnika. U tužilaštvu se zadrzao oko sat vremena.

Podsjetimo, bomba na kuću Zdravka Čolića bačena je 3. februara u ranim jutarnjim satima, a samo dan posle napada u efikasnoj akciji policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšeni su napadači.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, saopštilo je posle hapšenja trojice osumnjičenih da je pokrenulo istragu protiv Senada M. i Perice S. zbog sumnje da su bacili bombu na Čolićevu kuću, kao i protiv Marka A. koji im je u tome pomogao, tako što im je stavio na raspolaganje eksplozivne naprave.

"Naredbom o sprovođenju istrage Senadu M. i Perici S. na teret se stavljaju dva krivična djela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u saizvršilaštvu, a Marku A. ista dva krivična djela u pomaganju", saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje vodi istragu.

Kako je navedeno tada, sumnja se da su se oni do Senjaka prevezli taksijem, a onda koristeći trotinet došli do ograde preko koje je oko 04:52 časova osumnjičeni Perica S. aktivirao i bacio ručnu bombu u dvorište porodične kuće, dok je Senad M. pazio da neko ne naiđe i sve snimao mobilnim telefonom. Ručna bomba je eksplodirala, nakon čega su se osumnjičeni trotinetom udaljili sa lica mjesta.

Prošle nedelje je u sklopu istrage u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan i komšija Zdravka Čolića, inače poznati estradni menadžer Adis Gojak. On je u tužilaštvu dao izjavu u svojstvu oštećenog, pošto je i njegova kuća, koja se nalazi pored pjevačeve, pretrpjela oštećenja u bombaškom napadu.