Saslušan Čolin bivši menadžer zbog bombaškog napada na njegovu kuću: Otkriveno šta je rekao u tužilaštvu

Autor Jelena Sitarica
Adis Gojak, bivši menadžer Zdravka Čolića i njegov prvi komšija, saslušan je u kao svjedok u istrazi protiv kriminalne grupe koja se sumnjiči za bacanje bombe na kuću pjevača. Gojak je dao izjavu u Višem javnom tužilaštvu.

Saslušan Čolin bivši menadžer zbog bombaškog napada na njegovu kuću

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, Gojak je izjavio da ne poznaje napadače i da ne zna šta bi mogao da bude motiv napada na kuću pjevača.

- Objasnio je da je nekada bio menadžer Zdravka Čolića, ali da već 12 godina nisu saradnici. Naveo je da u trenutku kada se bombaški napad dogodio, nije bio prisutan, odnosno da ga nije vidio, ali da je brzo došao ispred Čoline kuće - otkriva izvor.

Na saslušanju, menadžer je kako je potvrdio sagovornik izjavio je i da je iznenađen i zaprepašćen zbog neprijatne i uznemirujuće situacije koja se dogodila.

- Rekao je i da mu je i tada a i danas veoma neobično to što se Zdravko Čolić našao na meti ovako strašnog napada jer Čola "nije taj tip", odnosno nije osoba koja se nekome zamjerila - dodaje naš sagovornik.

 Gojak, koji u istrazi protiv okrivljenih za koje se sumnja da su saradnici takozvanog vračarskog klana, ima status oštećenog kako nezvanično saznajemo, rekao je i da se ne pridružuje krivičnom gonjenju osumnjičenih.

