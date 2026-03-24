Orlando Blum usnimljen sa 20 godina mlađom manekenkom: Ljubio najljepše žene svijeta, sada mu ona ukrala srce

Autor Ana Živančević
Poznati glumac važi za velikog zavodnika, a sada je oko bacio na dvije decenije mlađu ljepoticu.

Orlando Blum usnimljen sa 20 godina mlađom manekenkom Izvor: Instagram printscreen/ luisalaemmel/Youtube printscreen/Variety

Glumac Orlando Blum (49) navodno je u tajnoj vezi sa švajcarskom manekenkom Luisom Lamel (28), nakon raskida sa pjevačicom Kejti Peri.

Prema izvorima bliskim paru, njih dvoje se viđaju već nekoliko mjeseci, a nedavno su zajedno uživali na romantičnom putovanju u Švajcarskoj. Boravili su u luksuznom hotelu The Dolder Grand u Zurich, gdje je Blum učestvovao na promotivnom događaju za Porsche.

Nakon toga, vikend su proveli u ekskluzivnom na jezeru.

"Orlando i Luisa se viđaju u tišini već neko vrijeme. Postali su bliski i postoji jaka hemija među njima" rekao je izvor piše The Sun dodajući da su u kontaktu uprkos tome što on živi u Los Anđelesu, a ona u Njujorku.

Par je prvi put povezan prošlog mjeseca kada su viđeni zajedno nakon Super Bowl u Kaliforniji. Luisa, koja ima diplomu iz psihologije, radila je za poznate modne brendove.

Podsjetimo, Orlando Blum i Kejti Peri raskinuli su prošle godine nakon devet godina veze. Zajedno imaju ćerku Dejzi, dok Blum iz prethodnog braka sa Mirandom Ker ima sina Flina.

Zvaničnih potvrda veze za sada nema, jer predstavnici obije strane nisu željeli da komentarišu ove navode.

