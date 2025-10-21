Poznati počeli da "čiste" svoju krv: Otkrivamo šta stoji iza tretmana koji plaćaju više od 10.000 eura

Sve više poznatih ličnosti plaća hiljade eura da "očiste svoju krv od mikroplastike", dok naučnici upozoravaju da stvarni efekti ovog tretmana još nisu dokazani.

Izvor: YouTube/Jay Shetty Podcast

Analiza WWF-a pokazala je da tokom nedelje možemo da unesemo porciju mikroplastike veličine uporedive sa kreditnom karticom. U Londonu je otvorena klinika koja nudi tretman za "čišćenje krvi od mikroplastike". Terapija, poznata kao Clari Procedure, košta oko 11.500 eura i privukla je pažnju slavnih ličnosti. Među klijentima se navodno našao i Orlando Blum, koji je svoje iskustvo podijelio na Instagramu.

Mikroplastika su čestice plastike prečnika manjeg od 5 milimetara, koje su danas prisutne gotovo svuda - u vazduhu, vodi i hrani. Naučnici sa Univerziteta u Tuluzu procjenjuju da svakodnevno udišemo čak 68.000 čestica, a količina mikroplastike u našem tijelu od 90-ih godina porasla je šest puta.

Krv bez mikroplastike za 11.500 eura?

Prema klinici, tretman Clari Procedure uklanja od 90 do 99 odsto mikroplastike iz krvi. Procedura traje oko dva sata i podsjeća na aferezu, tj. medicinski postupak čišćenja krvi van organizma.

Ipak, važno je napomenuti da do sada nisu predstavljena nikakva istraživanja koja potvrđuju efikasnost ove terapije. Zbignjev M., profesor patologije i laboratorijske medicine u Dartmouth Health, smatra da filter Clari može da ukloni dio mikroplastike iz krvi. Ipak, sumnja da će to donijeti ikakve koristi.

"Plazma je relativno mala zapremina tijela. Ako se mikroplastika zaista akumulira u našim organima, a sve više dokaza to pokazuje, uklanjanje plastike koja cirkuliše u krvi vjerovatno neće imati nikakvog efekta", kaže.