Poznati počeli da "čiste" svoju krv: Otkrivamo šta stoji iza tretmana koji plaćaju više od 10.000 eura

Sve više poznatih ličnosti plaća hiljade eura da "očiste svoju krv od mikroplastike", dok naučnici upozoravaju da stvarni efekti ovog tretmana još nisu dokazani.
Analiza WWF-a pokazala je da tokom nedelje možemo da unesemo porciju mikroplastike veličine uporedive sa kreditnom karticom. U Londonu je otvorena klinika koja nudi tretman za "čišćenje krvi od mikroplastike". Terapija, poznata kao Clari Procedure, košta oko 11.500 eura i privukla je pažnju slavnih ličnosti. Među klijentima se navodno našao i Orlando Blum, koji je svoje iskustvo podijelio na Instagramu.
Mikroplastika su čestice plastike prečnika manjeg od 5 milimetara, koje su danas prisutne gotovo svuda - u vazduhu, vodi i hrani. Naučnici sa Univerziteta u Tuluzu procjenjuju da svakodnevno udišemo čak 68.000 čestica, a količina mikroplastike u našem tijelu od 90-ih godina porasla je šest puta.
Krv bez mikroplastike za 11.500 eura?
Prema klinici, tretman Clari Procedure uklanja od 90 do 99 odsto mikroplastike iz krvi. Procedura traje oko dva sata i podsjeća na aferezu, tj. medicinski postupak čišćenja krvi van organizma.
@ed_in_burghIn London England, A new medical clinic catering to rich people has opened called the Clarify Clinic, which espouses a technique called the Clari procedure to essentially run your blood plasma through a Brita water filter which claims to reduce the microplastics and forever chemicals in your blood, along with treating many diseases and extending your life. while many of these claims are unproven, that hasn't stopped a steady flow of wealthy venture capitalists, business executives, and celebrities lining up for the 2-hour blood washing procedure, including Lord of the Rings star Orlando Bloom Who went for a purifying procedure just after his breakup with Katy Perry.#snakeoil#theranos#elizabethholmes#yaelcohen#scooterbraun#kanyewest#justinbieber#rfkjr#brianjohnson#liveforever#microplastics#biohacking#longevity#longcovid#alzheimers#lupus#parkinsons#richpeople#sham#quack#scam#orlandobloom#katyperry♬ Funny - D'PROJECT
Ipak, važno je napomenuti da do sada nisu predstavljena nikakva istraživanja koja potvrđuju efikasnost ove terapije. Zbignjev M., profesor patologije i laboratorijske medicine u Dartmouth Health, smatra da filter Clari može da ukloni dio mikroplastike iz krvi. Ipak, sumnja da će to donijeti ikakve koristi.
"Plazma je relativno mala zapremina tijela. Ako se mikroplastika zaista akumulira u našim organima, a sve više dokaza to pokazuje, uklanjanje plastike koja cirkuliše u krvi vjerovatno neće imati nikakvog efekta", kaže.