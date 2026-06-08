Sanja Vučić nastavlja da se bori za Riza Feratovića i nakon ispadanja u Zvezdama Granda: Nemate pojma šta vam spremamo

Gusinjanin Rizo Feratović, koji je 2019. godine predstavljao Crnu Goru na Evroviziji sa grupom Dmoll, ispao je u četvrtfinalu takmičenja „Zvezde Granda“.

Izvor: Instagram/rikiiiiiiiiiii/Screenshot

Iz kruga u krug oduševljavao je publiku, a njegovi nastupi bili su prilično zapaženi na društvenim mrežama, naročito u poslednjim krugovima, u kojima se njegov mentor, Sanja Vučić, žustro borila za njega i protivriječila ostalim članovima žirija.

Da se Sanja jako zbližila sa svojim kandidatima i da je ozbiljno shvatila svoju ulogu u ovom šou-programu, govori činjenica da je spremna da im pruži pomoć i kada se takmičenje završi, jer tada zapravo počinje njihova prava borba.

Na svom TikTok nalogu objavila je njegov nastup uz opis: „Rizo je sinoć napustio moj tim u četvrtfinalu, ali nemate pojma šta vam spremamo u budućnosti“.

Ova objava izazvala je lavinu reakcija, a među prvim komentarima našao se i njegov: „Od prvog dana kada sam izgovorio tvoje ime da budeš moj mentor, znao sam da je to najbolji mogući potez! Borila si se, bila tu prije svega kao prijatelj, a onda i kao vrstan profesionalac, protivriječila svima i stala uz mene kad je to bilo najpotrebnije! Hvala, aždajo moja“, napisao je Rizo, a Sanja mu je odgovorila: „Volim te“.

Sigurni smo da je ovaj tim dobitna kombinacija za buduće Rizove projekte.