Kako je saopšteno iz Kabineta predsjednika, Milatović je iskoristio ustavno pravo i vratio zakon koji je Skupština usvojila 1. juna na Devetoj sjednici Prvog redovnog zasijedanja u 2026. godini.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović vratio je Skupštini na ponovno odlučivanje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš, ocjenjujući da su pojedina usvojena rješenja upitna sa aspekta usklađenosti sa Ustavom i Zakonom o zaštiti kulturnih dobara, pišu Vijesti.

Kako je saopšteno iz Kabineta predsjednika, Milatović je iskoristio ustavno pravo i vratio zakon koji je Skupština usvojila 1. juna na Devetoj sjednici Prvog redovnog zasijedanja u 2026. godini.

U obrazloženju odluke navodi se da je posebno sporna odredba kojom se dvorac Kruševac u Podgorici, sa pripadajućim zemljištem, prenosi u privatnu svojinu princa Nikole Petrovića.

Milatović ističe da je riječ o objektu koji decenijama ima status zaštićenog nepokretnog kulturnog dobra, zbog čega smatra da je njegovo prenošenje u privatno vlasništvo suprotno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara i ustavnoj obavezi države da štiti kulturnu baštinu.

"Odredbom člana 78 stav 2 Ustava Crne Gore utvrđeno je da država štiti prirodnu i kulturnu baštinu, dok je odredbom člana 42 stav 1 Zakona o zaštiti kulturnih dobara propisano da se nepokretno kulturno dobro u državnoj svojini ne može otuđiti", navodi se u obrazloženju.

Milatović je ocijenio da je da je država zauzela ustavan, zakonit i uravnotežen pristup prema potomcima dinastije Petrović Njegoš kroz zakonsko rješenje iz 2011. godine, kojim su predviđeni izgradnja porodične kuće na Cetinju i dodjela stana u Podgorici.

Prema riječima šefa države, davanjem dvorca Kruševac u privatnu svojinu stvara se neustavan i nezakonit presedan koji bi mogao otvoriti prostor za slične zahtjeve potomaka iste ili drugih dinastija prema državnoj imovini od istorijskog i kulturnog značaja, što bi, kako je kazao Milatović, bilo štetno po državni interes, prenose Vijesti.

"Kada je riječ o vrijednosnom nasljeđu dinastije Petrović Njegoš, naša je dužnost da kroz adekvatnu obrazovnu i kulturnu politiku baštinimo ulogu koju je ona imala u istorijskom trajanju Crne Gore. Ipak, budući da je Crna Gora članom 1 Ustava definisana kao država republikanskog oblika vladavine, afirmacija vrijednosti koje proističu iz takvog ustavnog određenja predstavlja prioritet svake institucije", dodaje se u obrazloženju.

Milatović je pozvao Upravu za zaštitu kulturnih dobara da se hitno odredi prema usvojenom zakonu.