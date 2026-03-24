Pjevačica je upitana da li će biti na sceni sa Bokijem na njegovom velikom koncertu u Beogradu, a njen odgovor je iznenadio sve.

Izvor: Mondo/Kurir

Saradnja i prijateljstvo na estradi često idu ruku podruku, ali kad se umiješaju poslovne obaveze, emocije moraju u drugi plan. Upravo to se dogodilo između folk zvijezde Seke Aleksić i Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, koji za decembar najavljuje veliki spektakl u Beogradskoj areni.

Šoumen iz Makedonije, je na konferenciji povodom ovog događaja i sam rekao da će biti mnogo njegovih kolega s kojima je i privatno dobar, a s obzirom na to da svi znaju da je dobar sa Sekom, prije dva dana pjevačica je upitana da li će biti na sceni sa Bokijem na njegovom velikom koncertu u Beogradu.

"Zeznuli su me"

"Neću biti gost na tom koncertu. Trenutno sam na velikoj turneji, koja uključuje i koncert u Beogradu, i imam ugovorne obaveze koje mi ne dozvoljavaju da se pojavljujem na koncertima svojih kolega kao gost na bini. Eto, vidite kako su me zeznuli", rekla je Seka za MONDO, jasno aludirajući na stroga pravila pod kojima trenutno radi.

Poslušajte:

Pogledajte 00:48 "Ne smem nijednom kolegi da budem gost na koncertu": Seka Aleksić otkrila tajnu i zašto je odbila Bokija 13

Budući da su mnogi očekivali da će upravo ona biti jedno od iznenađenja večeri u Areni, s obzirom na to da je Boki 13 poznat po spektakularnim nastupima i pažljivo biranim gostima, ekipa Kurira stupila je u kontakt sa Bokijem, koji je potvrdio da je pjevačicu lično pozvao da bude dio njegovog šou-programa.

"Tačno je da sam zvao Seku. Ona mi je objasnila situaciju, i dala isti odgovor koji je sada podijelila i sa javnošću - da je pod ugovorom i da bi rado došla da može. Razumijem je u potpunosti i poštujem, profesionalnost prije svega", rekao je Boki.

Vidi opis Seka odbila Bokija 13, sad se oglasio i Jovanovski: "Pozvani su samo odabrani" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 10 / 10

Ipak, šoumen nije propustio priliku da dodatno zaintrigira publiku. Kako je istakao, na njegovom koncertu u Areni pojaviće se samo "odabrani".

"Moj spektakl neće biti običan koncert. Biće to veče puno iznenađenja, a na sceni će mi se pridružiti samo oni koje sam pažljivo birao. Samo odabrani su pozvani da budu dio scensko-muzičkog spektakla, ko se odazove pozivu, dobrodošao je, a ko ne, pa bože moj. Stvarno sam u tom fazonu, a pripreme za tu noć tek počinju", poručio je Boki 13.

Aleksićeva je sigurno potpisala ugovor koji njene kolege očigledno nisu. Uzmimo u obzir da je i Tea Tairović imala svoju koncertnu turneju tokom 2024. i 2025, pa je bila gost na jednom od koncerta Aleksandre Prijović. Senida trenutno ima takođe niz koncerata, ali je to nije spriječilo da bude specijalni gost mladom pjevaču Adiju Šošeu u Sava centru.

Iako su mnogi na mrežama ovu situaciju okarakterisali kao "ispaljivanje", čini se da među akterima nema zle krvi. Naprotiv, i Seka i Boki ostali su dosljedni profesionalnim pravilima, ali i međusobnom uvažavanju.