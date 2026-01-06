Seka Aleksić se obratila vlasnicima "bara smrti" u Švajcarskoj: Nakon stravičnog požara, pevačica apeluje na bitnu stvar

Seka ima zahtjev za vlasnika "bara iz pakla" u kom je stradalo preko 40 ljudi

Izvor: Instagram / seka_aleksic

Pjevačica Seka Aleksić reagovala je povodom strašne tragedije koja se dogodila u Švajcarskoj, u gradu Kran Montana, tokom novogodišnje noći. U požaru koji je izbio u jednom ugostiteljskom objektu život je izgubilo 40 osoba, dok je više od 100 ljudi zadobilo povrede.

Izvor: X/SuisseAlert

Tim povodom, Seka se oglasila na Instagramu.

- Mole se svi vlasnici klubova da prestanu koristiti pirotehniku u zatvorenim prostorijama. Prvo - apsolutno nije bezbjedno, drugo - guši ljude koji se nalaze u klubu, i treće - ukoliko vam je važno da piće nekom gostu donesete tako teatralno, možete da koristite led lampe koje su, takođe, vidljive i niko se neće buniti. Molim vas prestanite koristiti pirotehniku u zatvorenim prostorijama jer nije bezbjedna - poručila je Seka u snimku.

Tragedija za Novu godinu

Da podsetimo, Švajcarska policija je saopštila da je svih 116 ljudi koji su povređeni u požaru koji je izbio 1. januara u baru u švajcarskom skijalištu Kran Montana identifikovano, kao i da je među njima četvoro državljana Srbije, ali i da je poznat identitet svih 40 stradalih osoba.

Među poginulima je i Srbin Stefan Ivanović, koji je radio kao obezbjeđenje u baru i prije smrti spasio nekoliko mladih. U bolnicama se i dalje nalaze 83 osobe, saopštila je policija.