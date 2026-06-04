Istarska policija u 11.25 sati dobila dojavu o padu aviona manjih dimenzija na području Medulina.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Sve žurne službe izlaze na teren zbog pada aviona u Hrvatskoj.

Kako prenosi Dnevnik.hr, u avionskoj nesreći je stradalo nekoliko osoba.

RTL navodi da je četvoro ili petoro poginulih.

"Dana 04.06. u 11.18 sati primljena je dojava o padu manjeg aviona na području nedaleko aerodroma Medulin. Dojava je potvrđena, sve hitne službe (policija, Hitna pomoć i vatrogasci) su na terenu i preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti " objavila je policija.