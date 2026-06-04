FK Crvena zvezda je posle dugih pregovora uspjela da obezbijedi potpis Muhameda Abu Fanija.

Izvor: MN Press

FK Crvena zvezda obezbijedila je prvo ljetnje pojačanje. Uprava kluba je ispunila veliku želju Dejana Stankovića, te na Marakanu stiže reprezentativac Izraela Mohamed Abu Fani.

Vezista predstavlja značajnu akviziciju srpskog šampiona, koji je sa Stankovićem uspešno sarađivao još u Ferencvarošu. Nekoliko nedelja su trajali pregovori, a sada je poznato i pod kojim uslovima stiže Izraelac.

Mohamed Abu Fani će biti plaćen 1.000.000 eura fiksno, dok je u igri i 300.000 eura bonusa, u zavisnosti od timskih uspjeha Crvene zvezde. Abu Fani je u minuloj sezoni odigrao 25 utakmica, zabeleživši četiri gola i 10 asistencija.

Očekuje se da na Marakani donesu odluku oko sudbine Tomaša Handela čija je pozicija ugrožena nakon angažmana novog igrača. Prozivka je zakazana za 15. jun, a trebalo bi da se uskoro iskristališu stvari oko Mo Čana Saračevića koji će takođe zadužiti crveno-bijeli dres.