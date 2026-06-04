Starleta Tamara Bojanić sinoć je ponovo privedena u policijsku stanicu, nakon što je zaustavljena u Beogradu

Izvor: Tiktok/tammbojanicc

Starleta i Onlifens zvezda Tamara Bojanić, privedena je sinoć u Beogradu, samo nedelju dana nakon što je privedena zbog brze vožnje. Patrola je oko 23.15 časova zaustavila vozilo marke Mercedes GT koje se kretalo znatno većom brzinom od dozvoljene.

Nakon izvršenih provjera na licu mjesta, policijski službenici sproveli su vozača u nadležnu policijsku stanicu gdje se, prema njenim riječima, "i dalje nalazi jer čeka sudiju".

Tamara je za Hype otkrila detalje hapšenja i rekla da su joj oduzeta oba automobila čija je vrednost navodno 500 hiljada eura:

Vidi opis Prvo oglašavanje Tamare Bojanić posle hapšenja, zaplijenjena joj kola od 500.000€? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Tamara Bojanić Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube/Tamara Bojanić Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/Tamara Bojanić Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube/Tamara Bojanić Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YouTube/Tamara Bojanić Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YouTube/Tamara Bojanić Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YouTube/Tamara Bojanić Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YouTube/Tamara Bojanić Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube/Tamara Bojanić Br. slika: 9 9 / 9 AD

– Oduzeli su mi oba auta, oba auta su mi na provjeri, nemam ni jedan auto. Još sam u policiji čekam sudiju. Bila sam jer mi još nsu isparili narkotici iz tijela od prošlog puta – našalila se Tamara na svoj račun.

Mediji su ranije prenijeli da je utvrđeno da se vozilo kojim je upravljala Tamara Bojanić kretalo brzinom od 118 kilometara na čas na delu puta gdje je ograničenje iznosilo 80 kilometara na čas.

Nadležni organi su zbog toga odmah preduzeli mjere predviđene zakonom, a starleta je tokom oduzimanja vozila u blizini Autokomande, snimala sve vrijeme, pa se požalila da je ostala bez još jednog skupog automobila.

Vidi opis Prvo oglašavanje Tamare Bojanić posle hapšenja, zaplijenjena joj kola od 500.000€? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: instagram/tammbojanic/screenshot Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: instagram/tammbojanic/screenshot Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: instagram/tammbojanic/screenshot Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: instagram/tammbojanic/screenshot Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: instagram/tammbojanic/screenshot Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: instagram/tammbojanic/screenshot Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: instagram/tammbojanic/screenshot Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: instagram/tammbojanic/screenshot Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: instagram/tammbojanic/screenshot Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: instagram/tammbojanic/screenshot Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: instagram/tammbojanic/screenshot Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: instagram/tammbojanic/screenshot Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: instagram/tammbojanic/screenshot Br. slika: 13 13 / 13



Utvrđeno joj je prisustvo narkotika?

Prema proceduri koja se primjenjuje u ovakvim slučajevima, nakon obavljenih provjera lice je zadržano dvanaest sati, nakon čega bi predmet dostavljen nadležnim institucijama radi daljeg odlučivanja suda.

Bojanićevoj je navodno utvrđeno da je bila pod dejstvom kokaina. Prednja tablica nije postavljena po Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima.Takođe nije imala saobraćajnu dozvolu za isto vozilo. Nakon testiranja starleta je zahtijevala da ide na VMA na dodatno testiranje. I tamo su rezultati pokazali da je pozitivna na narkotike.

Izvor: Instagram/tamarabojanic_

(Hype, MONDO)